"Es ist mein Traum, für Österreich zu spielen"

Mittwoch, 01.03.2017

Phillipp Mwene hat aktuell praktisch keinen Grund sich zu beklagen. Der 23-jährige Wiener kickt in der zweiten deutschen Bundesliga, ist seit dem Sommer beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag. Und fühlt sich pudelwohl. 22 Saisonspiele, Stammplatz als Rechtsverteidiger, jede Woche vor mindestens 20.000 Leuten. Das Leben meint es gut mit dem Ex-Veilchen, der seine fußballerische Ausbildung in der formidablen Schmiede des VfB Stuttgart genoss und im Gespräch mit SPOX verrät, wo er sich am meisten verbessert hat und wie wichtig ihm die österreichische Nationalmannschaft ist.

Es sah nicht immer so rosig aus. Mwene kickte letztes Jahr in der zweiten Mannschaft der Schwaben, wollte unbedingt den Schritt zu den Profis schaffen. Der VfB hingegen stieg ab und ließ Mwene ziehen, ohne ihm einen Einsatz in der Kampfmannschaft ermöglich zu haben. Was sich Mwene so sehnlichst wünschte, klappte auf einmal unverhofft jetzt in Kaiserslautern. Und das ist definitiv besser als in der zweiten Mannschaft der Stuttgarter herumzudümpeln, oder? "Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe." Denn zunächst war die Umstellung von dritte auf zweite Liga durchaus herausfordernd: "Fehler werden schneller bestraft, das Tempo ist viel höher. Ich habe am Anfang drei, vier Spiele gebraucht, bevor ich Selbstvertrauen entwickelt habe."

Erlebe die internationalen Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Der Wunsch nach Harmonie

Wolf, Arase, Prokop: Die jüngsten Bundesliga-Kicker © GEPA 1/20 Dominik Prokop (FK Austria Wien): 2016/17 erstmals am 23. Oktober beim 2:0 vs. Rapid mit 19 Jahren, 4 Monaten und 22 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker.html © GEPA 2/20 Nico Löffler (Admira Wacker): 2016/17 erstmals am 19. November beim 4:1 vs. WAC mit 19 Jahren, 4 Monaten und 16 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=2.html © GEPA 3/20 Julius Ertlthaler (SV Mattersburg): 2016/17 erstmals am 31. Juli beim 1:3 vs. Austria mit 19 Jahren, 3 Monaten und 6 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=3.html © GEPA 4/20 Konrad Laimer (Red Bull Salzburg): 2016/17 erstmals am 23. Juli beim 1:3 vs. Sturm mit 19 Jahren, 1 Monat und 27 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=4.html © GEPA 5/20 Manuel Maranda (Admira Wacker): 2016/17 erstmals am 13. August beim 0:4 vs. Rapid mit 19 Jahren, 1 Monat und 5 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=5.html © GEPA 6/20 Maximilian Entrup (SK Rapid Wien): 2016/17 erstmals am 31. Juli beim 0:1 vs. Altach mit 19 Jahren und 6 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=6.html © GEPA 7/20 Xaver Schlager (Red Bull Salzburg): 2016/17 erstmals am 20. August beim 3:1 vs. Mattersburg mit 18 Jahren, 10 Monaten und 22 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=7.html © GEPA 8/20 Dimitri Oberlin (SCR Altach): 2016/17 erstmals am 23. Juli beim 1:0 vs. WAC mit 18 Jahren, 9 Monaten und 26 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=8.html © GEPA 9/20 Maximilian Wöber (SK Rapid Wien): 2016/17 erstmals am 6. November beim 0:1 vs. WAC mit 18 Jahren, 9 Monaten und 2 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=9.html © GEPA 10/20 Sandi Lovric (SK Sturm Graz): 2016/17 erstmals am 15. Oktober beim 1:0 vs Ried mit 18 Jahren, 6 Monaten und 19 Tagen eingesetzt. /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=10.html © GEPA 11/20 Michael Augustin (Wolfsberger AC): 2016/17 erstmals am 17. Dezember beim 0:3 vs. Salzburg mit 18 Jahren, 4 Monaten und 20 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=11.html © GEPA 12/20 Manuel Thurnwald (SK Rapid Wien): 2016/17 erstmals am 6. November beim 0:1 vs. WAC mit 18 Jahren, 3 Monaten und 22 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=12.html © GEPA 13/20 Ahmet Muhamedbegovic (SKN St. Pölten): 2016/17 erstmals am 17. Dezember beim 2:2 vs. Admira mit 18 Jahren, 1 Monat und 18 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=13.html © GEPA 14/20 Marcel Holzer (Wolfsberger AC): 2016/17 erstmals am 15. Oktober beim 2:2 vs. Salzburg mit 18 Jahren und 10 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=14.html © GEPA 15/20 Patrick Schmidt (Admira Wacker): 2016/17 erstmals am 24. Juli beim 1:0 vs. Mattersburg mit 18 Jahren und 3 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=15.html © GEPA 16/20 Florian Prohart (Wolfsberger AC): 2016/17 erstmals am 17. Dezember beim 0:3 vs. Salzburg mit 18 Jahren, 11 Monaten und 5 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=16.html © GEPA 17/20 Dayot Upamecano (Red Bull Salzburg): 2016/17 erstmals am 23. Juli beim 1:3 vs. Sturm mit 17 Jahren, 8 Monaten und 26 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=17.html © GEPA 18/20 Valentino Müller (SCR Altach): 2016/17 erstmals am 25. September beim 0:0 vs. Salzburg mit 17 Jahren, 8 Monaten und 6 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=18.html © GEPA 19/20 Kelvin Arase (SK Rapid Wien): 2016/17 erstmals am 18. September beim 3:0 vs. Mattersburg mit 17 Jahren, 8 Monaten und 3 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=19.html © GEPA 20/20 Hannes Wolf (Red Bull Salzburg): 2016/17 erstmals am 17. Dezember beim 3:0 vs. WAC mit 17 Jahren, 8 Monaten und 2 Tagen eingesetzt /at/sport/fussball/diashow/1702/Junge-Kicker/JungeKicker,seite=20.html

Stichwort Selbstvertrauen. Der Punkt, in dem Mwene im letzten Jahr einen Quantensprung gemacht hat: "Ich bin, seit ich in Kaiserslautern bin, auf jeden Fall selbstbewusster geworden. Wenn man die Gewissheit hat, dass man in der zweiten Liga mitspielen und mithalten kann, spielt man einfach viel befreiter auf." Mwene braucht die Harmonie, ist keiner, der durch den berühmten "Tritt in den Hintern" stärker wird. Ein weiterer Vorteil des 1. FCK? "Ja, total. Ich fand es sehr einfach, von der Mannschaft aufgenommen zu werden. Wir haben viele erfahrene Spieler - Daniel Halfar, Marcel Gaus. Die sind immer da, man kann ihnen viele Fragen stellen - zum Beispiel, wie man eine Situation besser lösen hätte können - da helfen sie wirklich viel."

Hilfe könnte der FCK in dieser Saison durchaus benötigen. Zwar verloren die roten Teufel seit mittlerweile drei Spielen nicht mehr, doch aktuell rangiert man nach einem katastrophalen Saisonstart auf Rang 11 der zweiten Liga. Zu wenig für die Ansprüche eines deutsches Meisters, meint auch Mwene: "Hier in der Umgebung ist der FCK das Größte, was es gibt. Wenn wir gute Leistungen zeigen, ist die gesamte Stadt hinter uns. Unser Problem ist momentan noch die Offensive. Wenn wir uns da verbessern, wird's bald besser aussehen." Das Ziel? "Am Ende soll ein einstelliger Tabellenplatz herausschauen. Und das können wir auch schaffen."

Wie sieht's mit der Nationalmannschaft aus?

Mwene selbst verfolgt ambitionierte Pläne. Der Rechtsverteidiger darf sich durchaus Hoffnungen machen, in Zukunft für die Nationalmannschaft zumindest in Betracht gezogen zu werden. Denn diese Position ist durchaus vakant, György Garics hat keinen Verein und Florian Klein schafft es in Stuttgart nicht an Kevin Großkreutz vorbeizukommen. Der 16-fache U21-Nationalteamspieler Mwene ist sich dessen bewusst: "Es ist nicht so, dass ich mir jeden Tag Gedanken über das Nationalteam mache. Aber klar ist das ein riesengroßer Traum von mir. Wir werden sehen, wo der Weg hingeht."

Der 1. FC Kaiserslautern im Vereinsprofil