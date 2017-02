Rapid? "Ich wäre bereit"

Mittwoch, 15.02.2017

Vor knapp zehn Jahren entzückte Erwin "Jimmy" Hoffer eine ganze Fußballnation. Live im Hauptabendprogramm schoss er Österreich ins Halbfinale der U20-WM. Sein Tor in der Nachspielzeit gegen die USA versetzte die Fußball-Nation in jähe Begeisterung.

Hoffer avancierte damit schon in jungen Jahren zum Kultkicker. Eine große Karriere wurde ihm vorausgesagt, diese Erwartungen konnte er nicht ganz erfüllen. "Ich weiß nicht, ob mehr drinnen gewesen wäre. Mein Ziel war immer das Ausland, das habe ich geschafft", blickt Hoffer im Gespräch mit SPOX auf seine Laufbahn zurück.

Ein Knackpunkt war sein Fünf-Millionen-Euro-Wechsel von Rapid zu Napoli. "Ich bin um eine Summe nach Italien gewechselt, bei der man es als Österreicher nicht leicht hat. Trotzdem bereue ich diesen Schritt nicht."

"Man merkt, dass Slomka viel Erfahrung hat"

Mittlerweile hat der 29-Jährige seine fußballerische Heimat in Deutschlands zweiter Liga gefunden. Nach Stationen in Kaiserslautern, Frankfurt und Düsseldorf heuerte der Niederösterreicher vor eineinhalb Jahren bei Karlsruhe an. Mit dem Tabellen-17. kämpft er gerade um den Klassenerhalt.

"Wir hatten in dieser Saison schon zwei Trainerwechsel. Es ist nicht so gelaufen, ich habe auch nicht regelmäßig gespielt", sagt Hoffer. Zuletzt gehörte der schnelle Stürmer aber wieder zum Stammpersonal. Das liegt in erster Linie an Mirko Slomka. Der ehemalige Schalke- und HSV-Chefcoach übernahm beim KSC in der Winterpause das Zepter.

Seitdem stand Hoffer in jedem Spiel in der Startelf. Beim Debüt des Trainers gegen Bielefeld schoss er die Mannschaft sogar zum Sieg. "Man merkt, dass er sehr viel Erfahrung hat. Wenn wir das machen, was er sich vorstellt, wird es für uns gut laufen."

Am Cover eines Angel-Fachmagazins

Hoffer fühlt sich in Karlsruhe auch abseits des Spielfeldes wohl. Großen Anteil daran haben die zahlreichen Gewässer rund um die Stadt am Rheinufer. "Ich verbringe jede freie Minute am Wasser", erzählt der passionierte Angler, der vor einiger Zeit sogar das Cover eines deutschen Fischerei-Fachmagazins schmückte. "Es gibt einige Seen in der Umgebung, zu denen ich regelmäßig fahre. Dort kann ich entspannen. Als Ausgleich zum Fußball ist das perfekt."

Trotz der optimalen Angelbedingungen könnte ein Abschied aus Karlsruhe im Sommer zum Thema werden. Dann läuft der Vertrag des 29-jährigen Stürmers aus. Sein Manager Max Hagmayr verriet gegenüber Laola1 zuletzt, dass sich sein Schützling einen Transfer nach Österreich vorstellen könnte.

"Das ist eine blöde Frage"

"Ich habe immer gesagt, dass ich irgendwann zurückkehren will. Aber was genau passieren wird, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Es ist auch nicht so, dass die österreichischen Klubs auf mich warten würden", erklärt Hoffer, dem keine Angebote vorliegen. Für welchen Verein er am liebsten spielen würde, sofern eine Rückkehr ernsthaft angedacht wäre, liegt für ihn auf der Hand.

"Wenn Rapid interessiert ist und mir ein passendes Angebot macht, müsste ich nicht lange überlegen." Jimmy Hoffer

"Das ist eine blöde Frage", lacht der ehemalige Hütteldorfer. "Wenn Rapid interessiert ist und mir ein passendes Angebot macht, müsste ich nicht lange überlegen. Ich wäre bereit! Aber ich weiß, dass Rapid auf junge Spieler setzt und ich mit bald 30 nicht mehr zu den Jüngsten gehöre."

Gerne erinnert er sich an die Saison 2007/08 zurück, als er die Grün-Weißen an der Seite seines Freundes Stefan Maierhofer zum Meistertitel schoss - unter anderem mit drei Toren beim legendären 7:0-Kantersieg gegen Red Bull Salzburg.

"Wenn es geht, will ich bis 40 spielen"

Damals herrschte ein regelrechter Hype um "Jimmy", der seit der Zeit im Admira-Nachwuchs so genannt wird. Die Rapid-Anhänger liegen dem langjährigen Legionär noch immer am Herzen. "2008 war fantastisch. Die Fans, die Stimmung - für so etwas spielst du Fußball", schwärmt der 28-fache ÖFB-Nationalspieler von der Vergangenheit.

Die Gegenwart heißt nun aber Karlsruhe. Nach vier Toren in der letzten Saison und zwei Treffern in der bisherigen Spielzeit, will Hoffer sein Torkonto in den verbleibenden Partien kräftig nach oben schrauben. Dann kann er sich auch eine Vertragsverlängerung beim deutschen Zweitligisten vorstellen. Die Rückkehr nach Österreich würde er damit aufschieben.

Vom Fußball hat der bald 30-Jährige noch lange nicht genug. Im Optimalfall soll das Karriereende in weiter Ferne liegen. Hoffer: "Wenn es geht, will ich bis 40 spielen."

