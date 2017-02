Sonderlob für Pogatetz nach Rückkehr

Sonntag, 12.02.2017

Großes Kompliment an Emanuel Pogatetz. Er hat gefühlt ein Jahr nicht gespielt, kommt heute rein und stabilisiert die Abwehr. Das verdient ein großes Lob", sagte Union-Coach Jens Keller. Für den 34-jährigen Innenverteidiger war es erst der zweite Einsatz in der laufenden Saison.

Zuvor hatte er nur am 23. Oktober 2016 beim 3:1-Auswärtssieg gegen Erzgebirge Aue gespielt. "Wenn Fußball das Leben ist, sind Tage wie heute das Größte, unbeschreiblich schön!", postete der Ex-England-Legionär auf seiner Facebook-Seite. Pogatetz weiter: "Egal was du machst, steh jeden Tag auf und versuche Besser zu werden, ob als Mensch, in deinem Beruf, deiner Leidenschaft! Schau immer nach vorne, nie zurück und konzentriere dich nur auf Dinge die du selbst beeinflussen kannst, alles andere ist verschwendete Energie auf deinem Weg zum Glück. Danke Union für den heutigen Tag."

Der Steckbrief von Pogatetz