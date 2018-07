Otto Baric vor Halbfinale gegen England: Das ist Kroatiens Problem

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis

Otto Baric wird auch mit 85 Jahren des Fußballs nicht müde. Für einen kroatischen Sport-TV-Sender analysiert der frühere österreichische und kroatische Teamchef in Zagreb die WM in Russland. Der Erfolgslauf der kroatischen Nationalmannschaft, die am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) gegen England um den Finaleinzug spielt, kommt für ihn nicht überraschend.

"Kroatien kann schon seit längerer Zeit mit den besten Mannschaften mithalten", erklärte Baric am Dienstag. "Dass sie so weit kommen, ist höchstens eine kleine Überraschung." Von den Namen her ist Kroatiens Semifinaleinzug tatsächlich keine Sensation. Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic - vor allem im Mittelfeld sind die Südosteuropäer mit überbordendem Talent gesegnet.

Rakitic und Modric, die Achter von Barcelona und Real Madrid, seien die Mannschaftsstützen, so Baric. "Aber der Schlüssel ist die sehr gute Stimmung zwischen Trainerstab und Spielern. Sie alle glauben fest daran, dass sie Großes schaffen können. Das ist sehr wichtig in einem Turnier."

Baric führte Kroatien 2004 zur EM

Der 51-jährige Teamchef Zlatko Dalic, vor der WM als Trainer ein eher unbeschriebenes Blatt (arbeitete in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten), habe eine Wohlfühloase geformt. "Die Verständigung im Verband ist viel besser als früher, besser als viele Jahre", meinte Baric, der Kroatien selbst zur EM 2004 geführt hat.

Damals war bereits in der Vorrunde Schluss. Das Entscheidungsspiel verlor seine Truppe damals 2:4 - ausgerechnet gegen England. "Sie waren damals einfach besser, wir hingegen hatten viele Probleme im Umfeld. Ich musste dann gehen", erinnerte sich Baric.

Baric: England auf Augenhöhe mit Kroatien

Die "Three Lions" von 2018 sieht er auf Augenhöhe mit den Kroaten. "Sie sind ein guter Gegner, aber überhaupt nicht besser als wir. Sie haben eine größere Liga, größeres Potenzial und leider auch mehr gleichwertige Spieler", sagte Baric. Kroatien habe "besondere Spieler", aber nur 14 "mit Niveau für die Spitze".

Sperren und Verletzungen, wie die Knieblessur von Sime Vrsaljko, seien schwer zu verkraften. Durch den Ausfall des erprobten Rechtsverteidigers wird die eingespielte Innenverteidigung Dejan Lovren/Domagoj Vida gesprengt - ein schwerer Schlag für Kroatiens Final-Ambitionen, so Baric. "Leider ist Jedvaj noch jung und nicht gut in Form, Vida muss das jetzt machen. Wir verlieren damit die zwei besten Stopper der Weltmeisterschaft bisher."

WM 2018: Kroatien strauchelte zuletzt

Nach überzeugenden Siegen in der Gruppenphase, u.a. gegen Argentinien (3:0), wurde für die Kroaten in den K.o.-Runden plötzlich alles komplizierter. Gegen Dänemark und Russland konnten sie nicht mehr an die Vorrunden-Leistungen anknüpfen und schafften jeweils erst im Elfmeterschießen den Aufstieg.

"Manchmal braucht man auch das nötige Glück, so ist das im Fußball", sagte Baric. Die Extra-Schichten könnten gegen England aber den Unterschied ausmachen, befürchtet der siebenfache österreichische Meistertrainer (Wacker Innsbruck, Rapid, Salzburg). "Kroatien ist schon ein bisschen müde, das könnte ein Vorteil für England sein."

Der Endrunde in Russland stellte Baric ein zufriedenstellendes Zeugnis aus. "Das Niveau ist gut. Aber ich kann nicht sagen, dass es eine sehr gute WM ist", erklärte Baric und verwies auf den seiner Meinung nach zu großen Niveau-Unterschied insbesondere zwischen den Kontinenten. Dementsprechend wenig kann er einer zukünftigen XXL-WM mit 48 Teams abgewinnen. "Die Idee mit 48 Mannschaften ist idiotisch. Bei einer WM wollen die Leute die Besten sehen. So viele gute Nationen gibt es nicht."

Baric verfolgt den österreichischen Fußball

Den österreichischen Fußball verfolge der ÖFB-Teamchef von 1999-2001 nach wie vor intensiv. Der fachmännische Kommentar dazu fiel knapp aus: "Österreichs Fußball ist solide." Eine Qualifikation für ein Großturnier dürfe für ein Land wie Österreich eben nicht selbstverständlich sein.

Baric ist aber guter Dinge: "Österreich wird sich in zwei bis vier Jahren wieder qualifizieren." Der nunmehrige ÖFB-Teamchef Franco Foda sei genauso "in Ordnung", wie Vorgänger Marcel Koller. "Leider wechseln europäische Verbände ihre Teamchefs zu schnell, das ist nicht gut."

Kroatien gegen England: Das sind die Wettquoten

Die Buchmacher sehen England als Favoriten in dem Spiel.