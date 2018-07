Kroatien feuert Ex-Austria-Wien-Kicker Ognjen Vukojevic

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! World Cup Frankreich -

Belgien (Highlights) Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC World Cup Kroatien -

England (Highlights) Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bury -

Liverpool Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Kashima -

Kashiwa CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna

Kroatiens Fußballverband (HNS) hat Ex-Teamspieler Ognjen Vukojevic von seinen Aufgaben im Betreuerstab des WM-Halbfinalisten entbunden. Wie der HNS am Montag bekannt gab, sei der 34-Jährige ab sofort nicht mehr Mitglied der kroatischen WM-Delegation. Vukojevic hatte in einem Video mit dem kroatischen Nationalspieler Domagoj Vida zuletzt für Wirbel in Russland gesorgt.

Nach dem Viertelfinal-Aufstieg im Elfmeterschießen gegen den Gastgeber wurde auf dem Social-Media-Account von Vukojevic ein Video gepostet, in dem Vida unter anderem verlautbarte: "Ehre für die Ukraine!" Der Teamverteidiger hat wie Vukojevic in der Vergangenheit für Dynamo Kiew gespielt. Vukojevic unterschrieb danach bei der Wiener Austria, ehe er seine Karriere im Vorjahr beendete. Seither war er als Scout für Dynamo tätig.

Der langjährige Teamspieler entschuldigte sich in einem Statement für seine Äußerungen. Sie seien keinesfalls politisch gewesen. "Ich entschuldige mich bei der russischen Öffentlichkeit, falls das so aufgefasst wurde", hieß es. Er verstehe und respektiere die Entscheidung des kroatischen Verbandes. "Ich würde niemals eine Bürde für das Nationalteam sein wollen, vor allem nicht vor einem monumentalen Spiel wie dem WM-Halbfinale", schrieb Vukojevic.