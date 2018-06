"Sergio Ramusch": Kommentatoren Seeger und Finger spalten das Netz

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Australien -

Was sich gestern bei den beiden Live-Partien der Weltmeisterschaft auf oe24.tv abspielte, war gelinde gesagt "anders". Robert Seeger und Edi Finger kommentierten im Duo das Entscheidungsspiel in Gruppe B zwischen Spanien und Marokko - und provozierten mit ihrer Art und Weise gemischte Reaktionen in Sozialen Netzwerken.

Edi Finger machte aus Real-Führungsspieler Sergio Ramos kurzerhand Sergio Ramusch (nicht mit der GAK-Legende verwandt): "Herrlich! Und wer war bei ihm? Der Ramusch! Und der springt einen halben Meter weniger hoch! Weil er oid is!"

Iago Aspas wurde als Kicker von "Celto Viga" deklariert, die Namen der Marokko-Spieler waren den beiden weitläufig nicht bekannt. Dementsprechend unterschiedlich fielen die Reaktionen auf Twitter aus: