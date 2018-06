WM 2018: ORF-Experte Marcel Koller: "Spanien hat mich am meisten überzeugt"

Segunda División Numancia -

Ex-Teamchef Marcel Koller wird die kommenden Wochen nicht in Russland, sondern schwerpunktmäßig im ORF-Fußballstudio in Wien verbringen. "Das zeigt halt auch, dass nicht alles planbar ist", sagte der Schweizer. Sein WM-Tipp? "Was ich bisher gesehen habe, hat mich Spanien am meisten überzeugt", lautet seine Einschätzung. "La Roja" bestreitet ihr erstes Match am Freitag gegen Portugal.

Der verpassten WM-Chance mit Österreich will Koller nicht nachtrauern. Vielmehr bereitete sich der 57-Jährige gewissenhaft auf seine Tätigkeit als ORF-Experte vor. Beim Studium der Länderspiele der vergangenen Wochen und Monate "hat mich bis jetzt Spanien am meisten überzeugt", sagte Koller bei einem Wien-Besuch im Vorfeld der WM.

Dem Weltmeister von 2010 attestiert Koller "wahnsinnige Technik, wahnsinnig gute läuferische Qualität, immer wieder anspielbar zu sein und vorne die Qualität, Tore zu erzielen". Auch das Gegenpressing der Spanier nach Ballverlust imponiere ihm.

Doch Spanien ist nicht Kollers einziger Kandidat auf den WM-Thron. "Spanien, Brasilien, dann Deutschland, Argentinien", zählte der Zürcher weitere Anwärter auf. "Das ist wie immer bei so einem Turnier, dass dann Kleinigkeiten entscheiden. Ob du ein Tor machst, ob der Ball vielleicht einmal an die Stange geht und nicht ins Tor. Das kann man nicht alles vorhersagen, nicht alles planen."

Marcel Koller: Argentinien von Lionel Messi abhängig

Bei den Argentiniern, die zuletzt 1986 Weltmeister wurden, ortet Koller eine Abhängigkeit von FC-Barcelona-Aushängeschild Lionel Messi. "Der ist enorm wichtig für die, weil er extrem hohe Qualität hat. Ich glaube, wenn er auf dem Platz steht, dann weiß auch jeder andere: Jetzt sind wir noch einmal stärker", sagte Koller.

Argentinien habe zwar auch andere namhafte Offensivspieler, aber "der schießt halt einfach auch Tore", hob er den Superstar hervor.

Bei Brasilien sieht Koller dieses Problem der großen Abhängigkeit von einem Einzelspieler weniger, wenngleich ihm die 1:7-Blamage gegen Deutschland im WM-Halbfinale 2014 noch in bildhafter Erinnerung ist. Topstar Neymar fehlte bei diesem Spiel wegen einer Rückenverletzung.

"Das Problem war nicht, dass er nicht dabei war, sondern dass alle nur auf den gehofft haben. Die haben bei der Nationalhymne das Trikot hochgehalten, die Deutschen haben gleich losgelegt, und die waren alle in Gedanken noch beim Neymar", zeigte sich Koller irritiert. "Aber Brasilianer sind anders als Deutschland, Österreich, Schweiz."

WM 2018 - Power Ranking: Wer wird der König von Russland? © getty 1/33 Wer setzt sich in Russland die Krone des Weltfußballs auf? Holt Deutschland den fünften Stern? Haben Messi oder Ronaldo endlich ihren großen WM-Moment? Rehabilitiert sich Brasilien für die 2014er Halbfinal-Schmach? Das SPOX-Power-Ranking zur Endrunde. © getty 2/33 32. Panama: Bei ihrer ersten WM-Teilnahme direkt krasse Außenseiter. Nach der erfolgreichen Quali noch euphorisch, mittlerweile auf dem Boden der Tatsachen. Kaum Erfahrung, dazu schwache Ergebnisse zuletzt. Ein Punkt käme einer Sensation gleich. © getty 3/33 31. Saudi-Arabien: Zeigten beim beachtlichen 1:2 gegen Deutschland, dass sie durchaus Potential im Konterspiel haben. Letztlich reicht die Qualität jedoch unter dem Strich nicht. © getty 4/33 30. Iran: Stärker als noch 2014 und sicher nicht einfach zu bespielen. Durch zwei ausgefallene Spiele in der Vorbereitung jedoch nicht so sehr im Fluss wie geplant. In einer Gruppe mit Spanien und Portugal wohl chancenlos. © getty 5/33 29. Tunesien: Schlugen sich in der Vorbereitung gegen Portugal (2:2) und Spanien (0:1) gut. Definitiv nicht leicht zu schlagen, aber dennoch qualitativ bei den schwächsten Teams. © getty 6/33 28. Australien: Lange nicht so stark wie in der Vergangenheit, zuletzt jedoch auf verhältnismäßig niedrigem Niveau mit aufsteigender Formkurve. © getty 7/33 27. Südkorea: Vor allem defensiv hat der deutsche Gruppengegner große Schwächen. Alleine Heung-Min Son wird nicht reichen, um bei der WM die Welle zu machen. © getty 8/33 26. Russland: Sieben Spiele sind die Gastgeber mittlerweile ohne Sieg, sie spielten jedoch auch u.a. gegen Spanien, Argentinien, Brasilien und Frankreich. Dennoch fehlt neben dem Heimvorteil ein Anlass für Hoffnung. © getty 9/33 25. Japan: Der Trainerwechsel zu Akira Nishino kurz vor der WM macht die Japaner schwierig einzuschätzen. Seine beiden ersten Spiele verlor er. Die individuelle Qualität ist da, an der Teamleistung bestehen Zweifel. © getty 10/33 24. Ägypten: Keine Nation ist so abhängig vom absoluten Star wie Ägypten von Mohamed Salah. Mit ihm sind sie eine Klasse besser. Dennoch wird der Einzug ins Achtelfinale eine schwierige Aufgabe. © getty 11/33 23. Nigeria: Dominierte die afrikanische WM-Qualifikation ohne Niederlage. Das Offensivpotential ist riesig, doch die Ergebnisse in der Vorbereitung machen den Super Eagles Sorgen. © getty 12/33 22. Costa Rica: Das Überraschungsteam von 2014 hat sich im Stamm kaum verändert. Jeder weiß, wie das Team um Real-Keeper Keylor Navas spielt - ein möglicher Nachteil. Auch die Ergebnisse in der Vorbereitung stimmten nicht. Die Routine ist aber ein Plus. © getty 13/33 21. Island: Die enorme Stabilität, die bei der EM vor zwei Jahren das Erfolgsrezept war, ging zuletzt verloren. Offensiv hofft alles auf ein Sigurdsson-Comeback. Die Teamleistung sollte passen, ein weiteres Wunder ist dennoch schwer vorstellbar. © getty 14/33 20. Schweden: Ohne Zlatan Ibrahimovic fehlt es an Punch. Darauf setzen die Schweden auch nicht, stattdessen vertrauen sie einer defensiven Taktik. Doch wer Italien in den Playoffs schlägt, ist ernstzunehmen. Möglicher Zweiter in Deutschlands Gruppe. © getty 15/33 19. Senegal: Lange Zeit nicht überzeugend in der Vorbereitung, gegen Kroatien deuteten sie jedoch ihr großes Potential im Konterspiel an. Den Senegal muss man auf der Rechnung haben. © getty 16/33 18. Marokko: Für viele ein überraschender Achtelfinalist. Das Defensiv- (u.a. Benatia) und Offensivpotential (u.a. Belhanda und Harit) ist da, Coach Herve Renard sehr erfahren. Die Gruppe mit Spanien und Portugal ist aber knallhart. © getty 17/33 17. Peu: Seit über einem Jahr ungeschlagen, nun auch die Aufhebung der Sperre für Paolo Guerrero: Für Peru läuft's. Die fehlende WM-Erfahrung könnte jedoch zum Problem werden. © getty 18/33 16. Serbien: Gute Ansätze, aber die Konstanz fehlt. Dreh- und Angelpunkt des Teams sind die beiden Sechser Nemanja Matic und Sergej Milinkovic-Savic. Vor allem Milinkovic-Savic hat das Potenzial, einer der prägenden Spieler der WM zu werden. © getty 19/33 15. Mexiko: Skandaltruppe vor der WM. Spieler sollen sich mit 30 Escort-Damen vergnügt haben, Kapitän Rafael Marquez kämpft gegen Vorwürfe, in Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Auch auf dem Platz zuletzt kaum überzeugend, drittälteste Mannschaft der WM. © getty 20/33 14. Dänemark: Relativ junges und spielstarkes Team. Star des Teams ist Christian Eriksen, der im Mittelfeld alle Freiheiten genießt. Schaltet der Gegner ihn aus, wird es schwer für Danish Dynamite. © getty 21/33 13. Polen: Robert Lewandowski ist das Prunkstück der offensivstarken Mannschaft. Problematisch wird es in der Verteidigung. Der wichtige Innenverteidiger Kamil Glick wird wohl erst zum letzten Gruppenspiel fit, adäquater Ersatz ist nicht in Sicht. © getty 22/33 12. Schweiz: Sehr ausgeglichener Kader ohne Topstar, aber auch ohne große Schwachstelle. In den Testspielen war die Mannschaft in guter Form, verbuchte drei Siege und gegen Spanien ein Unentschieden. © getty 23/33 11. Kroatien: Auf dem Papier seit Jahren ein Topteam, auf dem Platz fehlt aber die Konstanz. Auch der neue Trainer Zlatko Dadic behob dieses Problem nicht: Zwei Niederlagen und zwei Siege gab es unter seiner Regie. © getty 24/33 10. Kolumbien: Spätestens seit der starken WM vor vier Jahren auf dem Zettel vieler Fußballfans. Schlug im März sogar Frankreich, doch seitdem mit Ladehemmung. © getty 25/33 9. Portugal: Einzige Schwachstelle ist die Defensive. Die früheren Weltklasseverteidiger Pepe und Bruno Alves sind über ihrem Zenit, in der Innenverteidigung ist der unerfahrene Ruben Dias die einzige Alternative unter 30. © getty 26/33 8. England: Gareth Southgate schaffte es, den Three Lions Euphorie und Spielkultur zu vermitteln. Zuletzt in den Tests ganz stark, aber die Unerfahrenheit könnte sich noch als Gefahr erweisen. Viel wird auf Harry Kane ankommen. © getty 27/33 7. Uruguay: Nur Brasilien war in der Südamerika-Qualifikation besser. Überall gut besetzt, nur auf den Außenverteidiger-Positionen fällt die Qualität etwas ab. © getty 28/33 6. Argentinien: Gehören alleine aufgrund ihres extremen Offensivpotentials immer zu den Favoriten. Messi, Higuain, Agüero, Di Maria, Dybala - das ist einfach erste Sahne. Die Ergebnisse stimmen jedoch schon lange nicht mehr. Deswegen eher zweite Reihe. © getty 29/33 5. Belgien: Längst kein Geheimfavorit mehr. Mit de Bruyne und Hazard stehen zwei der besten PL-Spieler in Belgiens Reihen. Dazu sind sie unter Roberto Martinez noch stabiler und seit 18 Partien ungeschlagen. Ganz dicker Fisch! © getty 30/33 4. Deutschland: Beim Weltmeister war in der Vorbereitung reichlich Sand im Getriebe. Die individuelle Klasse und das Selbstbewusstsein der letzten Turnierergebnisse macht das DFB-Team dennoch zu einem der Topfavoriten. © getty 31/33 3. Spanien: Rauschten beeindruckend durch die Quali und bewiesen, dass sie die Dürreperiode zwischen 2014 und 2016 hinter sich gelassen haben. Im Frühjahr gegen Deutschland und Argentinien Wahnsinn. Absoluter Titelkandidat! © getty 32/33 2. Frankreich: Entwickelten sich in den Jahren seit der Amtsübernahme von Deschamps konsequent weiter. Mbappe, Griezmann und Co. machten zuletzt die nächsten Schritte, das Team ist ausgewogen und der Hunger nach dem verlorenen EM-Finale riesig. © getty 33/33 1. Brasilien: Zogen ihre Schlüsse aus dem 1:7 gegen Deutschland vor vier Jahren. Seitdem zu einem überragenden Team entwickelt. In diesem Jahr noch ohne Gegentor und u.a. mit einem Sieg gegen Deutschland. Brasilien ist heiß und bereit.

Wer gewinnt die WM 2018? Favoriten bei den Buchmachern

Nation Quote auf WM-Sieg Brasilien 5,0 Deutschland 5,5 Spanien 7,0 Frankreich 7,5 Argentinien 10

Schweiz laut Koller mit geringen Chancen auf Überraschung

An einen langen Turnier-Aufenthalt der Schweizer glaubt Koller im Übrigen nicht. "Also ich glaube schon, dass sie die Gruppenphase überstehen können. Aber sie haben natürlich mit Brasilien, mit Serbien und Costa Rica eine Gruppe, die ist auch nicht ohne", meinte der Ex-Nationalspieler über den Pool E. "Ich glaube, dass Serbien und die Schweiz dann um diesen zweiten Platz kämpfen werden und hoffe natürlich, dass die Schweizer die Gruppenphase überstehen können."

Zu den spekulativen WM-Aussichten der österreichischen Mannschaft, hätte diese unter ihm die Qualifikation gemeistert, wollte er sich nicht konkret äußern. "Es sind Kleinigkeiten, die entscheiden: Kriegst du ein Standardtor? Musst du öffnen? Pfeift der Schiri zum Beispiel ein Abseits nicht? Es sind so viele Dinge, die du nicht planen kannst", meinte Koller, dessen Vertrag mit dem ÖFB im Herbst nicht mehr verlängert wurde. Nachsatz: "Aber es wäre natürlich schön gewesen, hätte das geklappt."