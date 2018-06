Javier Mascherano tritt nach Achtelfinal-Aus aus Nationalteam zurück

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Uruguay -

Javier Mascherano hat nach dem Aus von Argentinien im WM-Achtelfinale seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft erklärt. "Es ist vorbei", sagte der 34-Jährige mit stockender Stimme und den Tränen nahe. "Jetzt bin ich nur noch ein Fan des Teams. Ich hoffe, dass die Jungs in Zukunft etwas erreichen können", meinte der Rekordteamspieler nach dem 3:4 am Samstag in Kasan gegen Frankreich.

Mascherano spielte wie Lionel Messi vier Weltmeisterschaften und bestritt insgesamt 147 Partien im Nationaltrikot. 2010 führte er die Mannschaft als Kapitän an. Auch in Russland hatte das Wort des "Jefecito" (Chefchen) auf dem und außerhalb des Platzes großes Gewicht.

Die Netzreaktionen zum WM-Achtelfinale zwischen Frankreich und Argentinien © getty 1/15 Lionel Messis WM-Traum ist geplatzt, dafür liegt die Internet-Welt Kylian Mbappe zu Füßen. SPOX hat die besten Netzreaktionen zum Achtelfinalgipfel zwischen Frankreich und Argentinien zusammengetragen. © twitter 2/15 Kylian Mbappe = David Odonkor + Fußballer. Eine einfache Gleichung, die Otto Kolbinger da aufstellt. © twitter 3/15 Traumtor Pavard! Also macht sich Hasan Salihamidzic schon mal im Internetz schlau. © twitter 4/15 ... und ist sicherlich begeistert! Wir glauben, dass der FC Bayern bei Michael Reschke anklopfen wird. Mit schlechtem Wortwitz inklusive. © twitter 5/15 Der Reschke sucht sich derweil schon mal ein Plätzchen für das neue Geld, glaubt Rafael Buschmann. Als Experte für Finanzsachen im Profi-Fußball (Stichwort Football Leaks) muss er es wissen. © twitter 6/15 Diego Maradona macht mit merkwürdigem Verhalten während der WM auf sich aufmerksam. Eine kurze NachFRAARGe über seinen Zustand sollte also erlaubt sein. © twitter 7/15 Leider ist da was dran... © twitter 8/15 Ach ja, das DFB-Aus ist immer noch in aller Munde. © twitter 9/15 Manches muss man nicht verstehen. © twitter 10/15 Hui, neuer Wortwitz - und brutal gut! Die Fugees sollten ihren Song nochmal neu aufnehmen. © twitter 11/15 Die Albiceleste ist raus, Lionel Messi verpasst den nächsten großen Titel - die argentinische Sonne weint. © twitter 12/15 Um ein Haar hätte Mbappe früher in Cristiano-Ronaldo-Bettwäsche geschlafen. Auch so zeigt sich aber, wer sein Idol ist. © twitter 13/15 Apropos Mbappe: Der Junge ist erst 19. Neunzehn! Wir dürfen uns also noch lange an ihm erfreuen. © twitter 14/15 Die Kollegen von FUMS wissen, was Lionel nach dem Spiel geantwortet haben dürfte. © twitter 15/15 Aber oookay, wir hören auf mit den schlechten Wortwitzen. Despacito will schließlich keiner mehr hören.

Ob weitere Spieler, darunter auch Messi (31), nach dem erneuten Scheitern aus der Nationalmannschaft zurücktreten, blieb zunächst offen. Nach dem Gruppenphasen-Aus 2002 in Japan und Südkorea war es das schlechteste Abschneiden der Albiceleste. 2006 und 2010 war sie im Viertelfinale, 2014 im Finale an Deutschland gescheitert. Fraglich ist auch, ob Trainer Jorge Sampaoli weiter macht. Sein Vertrag gilt bis 2022, er hat den Posten erst vor einem Jahr übernommen.