Salzburg-Verteidiger Duje Caleta-Car in Kroatiens Großkader für WM

Salzburgs Innenverteidiger Duje Caleta-Car ist am Montag von Teamchef Zlatko Dalic in den kroatischen Großkader für die WM in Russland einberufen worden.

Der 21-Jährige hat bisher noch kein Spiel für die A-Auswahl seines Heimatlandes absolviert. Angeführt wird das vorläufige 32er-Aufgebot von den Stars Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (FC Barcelona) und Mario Mandzukic (Juventus).

Caleta-Car ist nach seinem Salzburger Teamkollegen Hwang Hee-chan (Südkorea) der zweite Bundesliga-Kicker, der in einem der WM-Großkader aufscheint.

Duje Caleta-Car: Noch kein Einsatz

Seit seiner erstmaligen Einberufung 2015 stand Caleta-Car dreimal im Kader, kam aber nie zum Einsatz.

Ein weiterer Österreich-Bezug ist Mateo Kovacic. Der Real-Kollege von Modric wuchs in Linz auf und kickte in seiner Kindheit für den LASK.

Kroatiens WM-Spielplan