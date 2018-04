Top gestylt zur WM: Ausgefallene Fan-Outfits für Männer

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Angers -

Vom 14. Juni bis 15. Juli ist es wieder soweit: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft können wir mit unserer Lieblingsmannschaft mitfiebern und uns gemeinsam mit den Spielern über Tore freuen. Für viele Fans ist dieser Monat im Sommer ein ganz besonderes Ereignis.

Jedes Spiel wird begeistert verfolgt, sei es beim Public Viewing, beim Grillen mit Freunden oder sogar im Stadion vor Ort. Vielen möchten dabei vielleicht auch mal etwas anderes tragen als immer "nur" das Trikot der Nationalmannschaft.

Für Frauen ist es einfach, sich modisch von den anderen Fans abzuheben: Für sie finden sich im Internet zahlreiche Styling-Ideen für die WM, von einem alten Fußball als Handtasche über die Nationalflagge auf den Fingernägeln bis hin zu Wimpern in den entsprechenden Farben sind alle möglichen Tipps dabei. Männer haben es dagegen deutlich schwerer. Daher finden männliche Fußball-Fans in diesem Artikel einige coole Anregungen und ausgefallene Fan-Outfits, um auch mal aus der Fanmasse herauszustechen.

Mal was anderes: Länder-Lederhosen

© Krüger Dirndl

Eine witzige und mal etwas andere Idee: Länder-Lederhosen! Schließlich müssen Männer nicht immer nur in Ländertrikot und Jeans oder Shorts zum Fußballschauen. Es gibt zahlreiche Lederhosen für Herren, die beispielsweise mit dem entsprechenden Länderwappen sowie weiteren Länder-Details versehen sind und mit denen Männer ihre Fanliebe ebenfalls zum Ausdruck bringen können.

Deutschland-Fans werden beispielsweise in einer Lederhose im Deutschland-Look zum Hingucker, die mit dem Deutschland-Bundeswappen und dem Bundesadler sowie zudem mit einem schwarz-rot-goldfarbenen Muster bestickt sind. Kombiniert mit einem schlichten T-Shirt sind Länder-Lederhosen also eine coole Styling-Idee für das Public Viewing.

Für ganz warme Tage: Länder-Badehosen

An ganz warmen Sommertagen organisiert der eine oder andere Fußball-Fan vielleicht auch eine Poolparty als besonderes Highlight neben dem gemeinsamen Fußballschauen. Hier machen sich Länder-Badehosen natürlich besonders gut: Mit einer passenden WM-Badehose sind Männer für dieses Event perfekt gestylt

Doch auch zur Grillparty im eigenen Garten kann man(n) die coole Länder-Badehose tragen und sie ganz einfach mit einem T-Shirt kombinieren. Eins ist sicher, von den Freunden, die ganz klassisch im Trikot kommen, heben Männer in der lustigen WM-Badehose sich auf alle Fälle ab. Und zudem ist die luftige Badehose an warmen Tagen auch um einiges angenehmer als Jeans-Shorts.

Sportlich und schick: Länder-Shirts

Soll nicht die Hose, sondern das Oberteil beim Outfit im Fokus stehen, muss es trotzdem nicht immer nur das klassische Länder-Trikot sein: So gibt es bei Hugo Boss beispielsweise sportlich-schicke Polo-Shirts in WM-Optik. Die können Männer sogar im Büro tragen - beim firmeninternen Public Viewing also die perfekte Styling-Idee.

Wer kein Fan von Polo-Shirts ist, punktet wiederum mit schlichteren Print-Shirts, die die Fanliebe zum Ausdruck bringen. Man(n) kann aber auch einfach die Länderfarben ins allgemeine Outfit einfließen lassen: Deutschlandfans könnten beispielsweise rote Shorts, ein gelbes T-Shirt und einen schwarzen Gürtel tragen.

Je mehr, umso besser: Länder-Accessoires

© pixabay.com © ASSY (CC0 1.0)

Auch, wenn viele Männer vielleicht nicht so die Fans von Accessoires sind: Bei der WM darf es natürlich gerne auch mal ein etwas ausgefalleneres Styling sein, und dann sind Accessoires durchaus cool. Grad auf einer Fanmeile vertreten ja auch viele die Devise "So viel Fan-Mode wie möglich!" Wie wäre es beispielsweise mit einer Fanbrille, einem Schweiß- oder Stirnband oder einem Schal oder einer Hawaii-Kette in den Farben des Lieblingsteams? Auch stylisch - und zudem ein guter Sonnenschutz beim Fußballschauen im Freien - sind Deutschland-Caps oder -Hüte. Ebenfalls witzig: WM Socken, bunte Schuhe oder Krawatten in schwarz-rot-gold oder rot-weiß, mit denen ebenfalls sportliche Akzente gesetzt werden können.

Sich von der Masse abheben

Männer, die bereits jetzt auf der Suche nach coolen und ausgefallenen Fan-Outfits für die WM sind, haben einige witzige Möglichkeiten zur Auswahl und müssen nicht immer nur das klassische Länder-Trikot tragen. Dieser Artikel hat gezeigt: Egal, ob Lederhosen, die mit Länder-detailgetreuen Stickereien versehen sind, Badehosen mit Länderflaggen, Polo-Shirts in den Farben des Lieblingsteams oder witzige Accessoires wie WM-Socken, Länder-Krawatten oder Fan-Caps, Fußball-Fans können ihre Lieblingsmannschaft in ganz unterschiedlichen coolen Outfits unterstützen und sich damit zudem auch noch von der Masse abheben. So fiebern Männer bei der WM nicht nur mit Götze und Co. mit, sondern sind beim Public Viewing oder der Fußball-Grillparty auch noch top gestylt.