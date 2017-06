Alle Spiele live: So läuft der Confed Cup im ORF

Donnerstag, 15.06.2017

Wann startet der Confederations Cup 2017?

Eröffnet wird das zehnte Konföderationen-Turnier am Samstag, den 17. Juni 2017 in Sankt Petersburg in Russland. Der Gastgeber trägt das Turnier als Generalprobe für die Weltmeisterschaft im Jahr 2018 aus. Insgesamt wird es 16 Spiele geben, das Finale findet am 2. Juli 2017 ebenfalls in St. Petersburg statt.

Wer ist beim Confed Cup dabei?

Neben dem Gastgeber sind alle Kontinentalmeister sowie der amtierende Weltmeister qualifiziert. Im Jahr 2017 sind dies also Russland, Deutschland, Portugal, Mexiko, Neuseeland, Australien, Kamerun und Chile. Die acht Teams werden in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften eingeteilt.

In welchen Stadien wird beim Confed Cup gespielt?

Der Confederations Cup wird in vier Stadion ausgetragen, wobei im Krestowski-Stadion in St. Petersburg sowohl das Eröffnungsspiel, als auch das Finale gespielt werden.

Sankt Petersburg, Krestowski-Stadion, 69.500 Plätze

Moskau, Otkrytije Arena, 42.000 Plätze

Kasan, Kasan-Arena, 45.015 Plätze

Sotschi, Olympiastadion, 47.659 Plätze

Wer zeigt den Confed Cup in Österreich?

Wie schon in der Vergangenheit hat sich der ORF die Rechte für den Confed Cup gesichert und wird alle 16 Spiele live und in voller Länge ausstrahlen. Vier Spiele werden auf dem Spartensender ORF Sport Plus übertragen, die restlichen zwölf Partien zeigt ORF eins, darunter auch das Eröffnungsspiel und das Finale.

Tag Übertragung Anpfiff Sender Spiel Sa, 17. Jun 16:35 Uhr 17:00 Uhr ORF eins Russland - Neuseeland (A) So, 18. Jun 16:35 Uhr 17:00 Uhr ORF eins Portugal - Mexiko (A) So, 18. Jun 19:45 Uhr 20:00 Uhr ORF Sport + Kamerun - Chile (B) Mo, 19. Jun 16:35 Uhr 17:00 Uhr ORF eins Australien - Deutschland (B) Mi, 21. Jun 16:35 Uhr 17:00 Uhr ORF eins Russland - Portugal (A) Mi, 21. Jun 19:45 Uhr 20:00 Uhr ORF Sport + Mexiko - Neuseeland (A) Do, 22. Jun 16:35 Uhr 17:00 Uhr ORF eins Kamerun - Australien (B) Do, 22. Jun 19:45 Uhr 20:00 Uhr ORF eins Deutschland - Chile (B) Sa, 24. Jun 16:15 Uhr 17:00 Uhr ORF eins Mexiko - Russland (A) Sa, 24. Jun 16:55 Uhr 17:00 Uhr ORF Sport + Neuseeland - Portugal (A) So, 25. Jun 16:55 Uhr 17:00 Uhr ORF Sport + Chile - Australien (B) So, 25. Jun 17:00 Uhr 17:00 Uhr ORF eins Deutschland - Kamerun (B) Mi, 28. Jun 19:45 Uhr 20:00 Uhr ORF eins Halbfinale 1 Do, 29. Jun 19:45 Uhr 20:00 Uhr ORF eins Halbfinale 2 So, 2. Jul 13:35 Uhr 14:00 Uhr ORF eins Spiel um Platz 3 So, 2. Jul 19:45 Uhr 20:00 Uhr ORF eins Finale

Wer ist für den ORF beim Confed Cup dabei?

Der ORF wird den Confederations Cup 2017 in Russland mit bekannten Namen covern. Als Moderatoren werden Alina Zellhofer, Rainer Pariasek, Bernhard Stöhr und Oliver Polzer fungieren, Letzterer ist zudem auch als Kommentator im Einsatz. Als Experten sind Herbert Prohaska und Roman Mählich im Studio. Neben Polzer werden auch Michael Bacher, Dietmar Wolff, Michael Roscher und Boris Kastner-Jirka als Kommentatoren im Einsatz sein.

Spiel Kommentar Moderation Analyse Russland - Neuseeland Oliver Polzer Rainer Pariasek Herbert Prohaska Portugal - Mexiko Oliver Polzer Bernhard Stöhr Herbert Prohaska Kamerun - Chile tba Australien - Deutschland Oliver Polzer Rainer Pariasek Roman Mählich Russland - Portugal Oliver Polzer Bernhard Stöhr Roman Mählich Mexiko - Neuseeland tba Kamerun - Australien Boris Kastner-Jirka Rainer Pariasek Herbert Prohaska Deutschland - Chile Oliver Polzer Rainer Pariasek Herbert Prohaska Mexiko - Russland Michael Bacher Oliver Polzer Roman Mählich Neuseeland - Portugal tba Chile - Australien tba Deutschland - Kamerun tba Halbfinale 1 Michael Roscher Alina Zellhofer Roman Mählich Halbfinale 2 Dietmar Wolff Alina Zellhofer Herbert Prohaska Spiel um Platz 3 Michael Roscher Oliver Polzer Prohaska & Mählich Finale Boris Kastner-Jirka Oliver Polzer Prohaska & Mählich

Wer überträgt den Confed Cup in Deutschland?

Für das deutsche Fernsehen werden die ARD und das ZDF jeweils sechs Spiele live übertragen, Sport 1 zeigt drei Partien der Gruppenphase live.

Spiel Sender Kommentar Russland - Neuseeland ARD Tom Bartels Portugal - Mexiko Sport 1 Kamerun - Chile ZDF Claudia Neumann Australien - Deutschland ZDF Bela Rethy Russland - Portugal ZDF Claudia Neumann Mexiko - Neuseeland Sport 1 Kamerun - Australien ARD Tom Bartels Deutschland - Chile ARD Gerd Gottlob Mexiko - Russland* ARD Gerd Gottlob Neuseeland - Portugal* ARD Tom Bartels Chile - Australien Sport 1 Deutschland - Kamerun ZDF Bela Rethy Halbfinale 1 ARD Gerd Gottlob Halbfinale 2 ARD Tom Bartels Spiel um Platz 3 ZDF Claudia Neumann Finale ZDF Bela Rethy

*Nur ein Spiel live, das andere in Zusammenfassung

Alle Infos zum Confederations Cup 2017