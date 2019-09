Sturm Graz verpflichtet Ex-Inter-Mailand-Verteidiger Isaac Donkor

Am letzten Tag des Transferfensters dreht sich das Transferkarusell beim SK Sturm Graz. Mit Isaac Donkor wechselt ein Defensiv-Allrounder an die Mur. Er unterschreibt einen Vertrag über ein Jahr plus Option auf ein weiteres Vertragsjahr. Zuvor vermeldeten die Grazer die Verpflichtung von Kiril Despodov von Cagliari Calcio.

Ausgebildet wurde der 24-jährige Ghanaer in der Jugend von Inter Mailand. Für Inter bestritt er auch auch fünf Spiele in der Kampfmannschaft. Außerdem war er für den Cesena FC in 38 Spielen, den SSC Bari in 20 Partien und den US Avellino 1912 sieben Mal im Einsatz. Somit verbuchte er 64 Einsätze in Italiens Serie B, vier im Europacup und zwei Spiele in der Serie A.

Zuletzt spielte er in Rumänien für den CS U Craiova.

Geschäftsführer Sport Günter Kreissl über den Transfer: "Nach den Abgängen von Dario Maresic und Markus Lackner bringt Isaac Donkor genau jenes Profil mit, welches uns noch gefehlt hat. Erfahren auf der Innenverteidiger Position, kann er aber auch auf beiden Seiten als Außenverteidiger eingesetzt werden. Dass er trotz seines jungen Alters bereits über viel internationale Erfahrung verfügt, ist naturgemäß ein zusätzliches Plus."

Für die Nachwuchsauswahlen Ghanas trug Donkor zehn Mal das Nationaltrikot.