Kult-Alarm: WAC präsentiert neue Trikots für die Europa League

Kult-Alarm in Kärnten: bekanntlicherweise qualifizierte sich der Wolfsberger AC für die Europa League, am Dienstagabend präsentiert der Bundesliga-Verein nun eine spezielle Wäsch' für das internationale Geschäft.

Das Heimtrikot überrascht eher wenig: klassisch in Weiß gehalten, glücklicherweise ohne die zahlreichen Sponsoren, die das Trikot im Bundesliga-Alltag beglücken.

Bemerkenswert ist das Auswärtstrikot: in Weinrot gehalten erinnert es wohl viele Fußballfans an die legendäre Wäsch' von Francesco Totti & Co. bei der AS Roma. Für die Europa League müssen die Kärntner ins Grazer Stadion ausweichen, da die eigene Lavanttal-Arena den Standards für die Europa League nicht genügt und das eigentliche Ausweichstadion, die Wörthersee-Arena, für ein Kunstprojekt okkupiert wurde.