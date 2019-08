Wiener Stadtrat lehnt Pläne für ein neues Nationalstadion ab

Immer öfter fällt im Zusammenhang mit dem Wiener Ernst-Happel-Stadion der Begriff altehrwürdig. Die Rufe nach einem neuen Nationalstadion wurden deshalb immer wie lauter. In einem Interview vom Kurier dementiert der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) etwaige Pläne.

Demnach kommt ein neues Stadion für die Nationalmannschaft für den Sportstadtrat überhaupt nicht in Frage: "Investieren wir 300 oder 400 Millionen Euro Steuergeld, um einmal ein Europacup-Finale zu bekommen? Bei einer angenommenen Lebensdauer eines Stadions von 50 Jahren wären das maximal fünf Endspiele, die nach Wien gehen. Und dafür diese enorme Summe? Sicher nicht!"

Das Geld sollte laut ihm besser in den Breitensport und in den Nachwuchs gesteckt werden, als in Neubauten. Stattdessen könnten Investitionen in das Stadion etwa durch VIP-Klubs finanziert werden: "Es kann nicht sein, dass die Leute auf den billigen Plätzen für einen neuen VIP-Bereich zahlen, nur damit dort die Shrimps serviert werden."

Das ÖFB-Abkommen, dass Spiele, die das Happelstadion nicht ganz füllen würden, in anderen Bundesländern zu organisieren sind, bleibt weiterhin aufrecht, wie Hacker betont. "Beim Thema Nationalstadion ist beim ÖFB manchmal das heiße Blut spürbar. Aber da muss man schon festhalten: Alle großen Stadien und die Infrastruktur rundherum wurden mit Unterstützung von Steuergeldern gebaut, auch der ÖFB bekommt Millionen von der öffentlichen Hand. Da muss es möglich sein, ganz in Ruhe zu klären, wie Steuergeld im Fußball zielgerichtet eingesetzt und die Infrastruktur danach genutzt wird."