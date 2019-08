WAC vs. SK Sturm Graz heute im TV, Livestream & Liveticker

Nach dem Europacup-Aus muss Sturm Graz am Sonntag (17.00 Uhr) zum Duell der beiden Spitzenreiter nach der Auftaktrunde im Lavanttal beim WAC antreten. Die Kärntner erwarten den Nachbarn mit breiter Brust. Ein intensives Kräftemessen auf Augenhöhe wird erwartet. Das Spiel gibt es ab 17.00 Uhr im LIVETICKER sowie im TV und Livestream zu sehen.

Es ist zugleich die Wiederholung des Duells der letzten Meistergruppen-Runde. Der WAC sicherte sich mit einem 2:1 vor heimischem Publikum Platz drei und damit einen Europa-League-Geldregen. Die Grazer hingegen mussten danach noch eine (erfolgreiche) Extraschicht gegen Rapid um das letzte Europacup-Ticket einschieben. Das internationale Engagement der Steirer erledigte sich aber bereits am Donnerstag gegen Haugesund wieder.

WAC - SK Sturm Graz im Livestream & TV

Sky hat die Komplettrechte der österreichischen Tipico Bundesliga. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele live und in voller Länge. Die Übertragung am Sonntag beginnt um 16:00 Uhr. Die Partie ist sowohl in der Einzelübertragung (Sky Sport Austria 3), als auch in der Konferenz (Sky Sport Austria 1) zu sehen.

Für alle, die das Spiel nicht live sehen können, gibt es einen SPOX-Liveticker, in dem alle wichtigen Szenen beschrieben werden.

Bundesliga, 2. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse

Datum Heim Gast Uhrzeit 03.08.2019 Austria Wien LASK Linz 0:3 (0:1) 03.08.2019 SCR Altach WSG Tirol 3:2 (2:2) 03.08.2019 TSV Hartberg Admira Wacker 4:1 (2:0) 04.08.2019 SKN St. Pölten Rapid Wien 17.00 Uhr 04.08.2019 Wolfsberger AC Sturm Graz 17.00 Uhr 04.08.2019 RB Salzburg SV Mattersburg 17.00 Uhr

Sturm Graz: 1.000 Auswärtsfans werden erwartet - debütiert Balaj?

Mehr als 1.000 Sturm-Fans dürften die Reise über die Pack mitmachen. Sie könnten möglicherweise das Debüt des neuen Angreifers Bekim Balaj erleben. Die Sturm-Verantwortlichen zeigten sich zuversichtlich, dass die Spielgenehmigung für den Albaner noch am Freitag eintrudelte. "Dann wäre er eine Option", meinte El Maestro, der länger auf Thorsten Röcher verzichten muss. Der Rückkehrer wird aufgrund einer Muskelsehnenverletzung wohl bis zur Länderspielpause nicht mehr spielen.