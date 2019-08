Trotz Führung: FK Austria Wien mit Punkt gegen Admira Wacker gut bedient

Die Wiener Austria kommt auch gegen das Tabellen-Schlusslicht Admira nicht so richtig in die Gänge. Trotz einer Führung kurz vor der Pause, war die Admira in Halbzeit zwei die spielbestimmende Mannschaft und hätte das Spiel sogar gewinnen können.

Die Austria bleibt in der Fußball-Bundesliga hinter ihren Erwartungen. Am Sonntag mussten die Wiener nach dem Europacup-Aus den nächsten Rückschlag einstecken. Gegen Schlusslicht Admira holten die Violetten nur ein 1:1 (1:0) und halten als Tabellenachter nach vier Runden bei lediglich vier Zählern. Die Südstädter schrieben erstmals in dieser Saison an, bleiben aber Letzter.

Christoph Monschein (44.) brachte die Austria nach einem Konter kurz vor der Pause voran, Boris Cmiljanic (62.) glich in seinem ersten Ligaspiel für die Admira aus. Für das Team von Trainer Christian Ilzer blieb die Reaktion auf das Scheitern im internationalen Bewerb damit aus. In der zweiten Spielhälfte präsentierte sich die Austria erneut verunsichert und mit wenig Elan.

Ilzer hatte seine Elf nach dem 1:3 gegen Apollon Limassol wie erwartet umgestellt. Die Austria agierte wieder im 4-3-2-1-System, Kapitän Alexander Grünwald stand aufgrund einer Wadenblessur nicht im Kader. Bei der Admira gab der von Slovan Bratislava ausgeliehene Montenegriner Cmiljanic sein Debüt, Christoph Schösswendter verstärkte erstmals in dieser Saison die Abwehr. Die Gäste fanden sich zu Beginn in der Defensive wieder.

FK Austria gibt Partie aus der Hand

Die Austria war feldüberlegen, konnte sich aber kaum Chancen herausarbeiten. Die vorerst beste Möglichkeit auf die Führung resultierte aus einem von Caner Cavlan getretenen Freistoß, Andreas Leitner und die Latte retteten im Verbund (16.). Aus dem daraus resultierenden Eckball samt Fehler von Dominik Prokop fing sich die Austria fast einen Rückstand ein. Cmiljanic schloss jedoch zu zentral auf Ivan Lucic ab.

Einen Nadelstich konnte die Admira in einer zunehmend zerfahrenen Partie auch durch Sinan Bakis setzen, Lucic musste sich strecken (20.). Harmlos blieb bis zur Pause auch die Austria. Monschein, zuletzt Dreifachtorschütze in Mattersburg, hätte das 1:0 machen müssen, produzierte auf Leitner zustürmend aber einen Roller ins Niemandsland (29.). Dass die Violetten dennoch mit einem Vorsprung in die Kabine gingen, verdankten sie einem kuriosen Treffer. Aus einem Befreiungsschlag nach einer Admira-Ecke entwickelte sich ein Konter, Prokop fand Monschein, der dieses Mal eiskalt blieb.

Admira Wacker vergibt Chance um Chance

Admira-Trainer Reiner Geyer reagierte mit der Hereinnahme von Erwin "Jimmy" Hoffer und mehr Mut zur Offensive. Die Niederösterreicher bemühten sich, die Austria unter Druck zu setzen. Es mangelte jedoch an der nötigen Durchschlagskraft - bis eine schnelle Kombination doch zum Erfolg führte. Cmiljanic startete richtig und versenkte den Ball zielsicher im langen Eck.

Hoffer hätte per Kopf beinahe noch nachgelegt. Bei der Austria, die durch Prokop (52.) nur einmal gefährlich im gegnerischen Strafraum aufgetaucht war, kam danach Alon Turgeman zu seinem ersten Saisoneinsatz. Die Wiener zeigten in der zweiten Spielhälfte aber erneut einen Rückfall. Gelbe Karten verdeutlichten ihren Frust. Die Admira hatte sogar noch Möglichkeiten auf eine Überraschung. Sinan Bakis aus spitzem Winkel (78.), Hoffer (79.) und der eingewechselte Seth Paintsil (87.) scheiterten aber an Lucic. Die Schlussoffensive der Wiener blieb wirkungslos.