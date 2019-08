SKN St. Pölten – Red Bull Salzburg: Heute im TV, Livestream und Liveticker

Größer könnte die Favoritenrolle für Red Bull Salzburg vor dem Bundesliga-Duell gegen den SKN St. Pölten am Samstag (17:00 Uhr, hier im Liveticker) nicht sein. SPOX erklärt, wo ihr die Partie im TV sowie im Livestream sehen könnt.

Den Trainerwechsel scheinen die Bullen schadlos überstanden zu haben. Nach drei Bundesliga-Partien halten die Salzburger ungefährdet bei neun Punkten. Eine Ausbeute, von der der SKN St. Pölten nur träumen kann.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Niederösterreicher konnten noch kein Spiel gewinnen, trotzten aber immerhin dem SK Rapid sowie Aufsteiger WSG Tirol jeweils ein Unentschieden ab.

SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg: Die Aufstellungen

SKN St. Pölten: Riegler - Luan, Drescher, Meisl - Haas, Rasner, Luxbacher, Ingolitsch - Ljubicic - Balic, Riski;

RB Salzburg: Stankovic - Ulmer, Ramalho, Onguene, Farkas - Samassekou, Bernede - Szoboszlai, Minamino - Daka, Haland;

© GEPA

SKN St. Pölten vs. Red Bull Salzburg: Livestream & TV-Übertragung

Sky hat die Rechte der österreichischen Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge, so auch das Match zwischen St. Pölten und den Bullen. Die Übertragung am Samstag startet um 16:00 Uhr, Ankick ist um 17:00 Uhr. Auf Sky Sport Austria 1 läuft die Konferenz.

Über den Streaming-Dienst Sky Go zeigt Sky das Match auch im Livestream, dazu benötigt es aber ein kostenpflichtiges Abo.

LIVETICKER: Red Bull Salzburg gegen St. Pölten zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen Salzburg und St. Pölten geht's hier.

Bundesliga, 4. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse