SK Sturm Graz - WSG Tirol heute live: Bundesliga im Livestream, TV & Liveticker

Nach dem starken Start in die Bundesliga-Saison 2019/20, stockte zuletzt der Motor des SK Sturm. Gegen Hartberg und zuletzt Rapid setzte es eine uninspirierte 0:1-Niederlage. Am heutigen Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) geht es gegen Aufsteiger WSG Tirol, die sich bislang ordentlich präsentierten. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream & TV zu sehen ist.

Zuletzt hatte man bei Sturm Graz vor allem mit der fehlenden Kreativität zu kämpfen, die dann zu einer Passivität führte, aus der man nicht mehr rechtzeitig heraus kam. Gegen WSG Tirol wird man also von Beginn an Druck machen, um das Spiel rechtzeitig in die richtigen Bahnen zu lenken.

WSG Tirol hingegen hat bereits einen Sieg, zwei Remis und nur eine Niederlage zu Buche stehen. Der Aufsteiger wird versuchen diese Form zu prolongieren und auch gegen Sturm Graz Punkte zu entführen.

SK Sturm Graz - WSG Tirol: Wo wird das Spiel übertragen?

Die Partie ist in Österreich nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an der österreichischen Bundesliga und überträgt jedes Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 16 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD, wo ab 17 Uhr auch die Konferenz mit den beiden Parallelpartien gezeigt wird.

Auf Sky Sport Austria 3 läuft Hartberg- Austria in der Einzeloption, Guido Friedrich ist der Kommentator der Partie.

LIVETICKER: Sturm vs. Wattens zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen dem österreichischen Serienmeister und dem Abstiegskandidaten geht's hier.

Sturm gegen Tirol: Mögliche Aufstellungen

Sturm Graz: Siebenhandl - Schrammel, Avlonitis, Spendlhofer, Sakic - Dominguez, Leitgeb - Jantscher, Kiteishvili, Huspek - Balaj

Tirol: Oswald - Nitzlnader, Gugganig, Cabrera, Hager - Toplitsch, Svoboda, Gragic - Pranter, Walch - Dedic

