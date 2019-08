SK Sturm Graz – Rapid Wien heute live im TV, Livestream & Liveticker

Auch wenn sich beide Mannschaften aktuell nicht in Top-Form befinden, ist das Duell zwischen Sturm Graz und Rapid Wien ein österreichisches Schlagerspiel. SPOX erklärt, wo ihr die Partie im TV sowie im Livestream sehen könnt.

Für den SK Sturm Graz war der Start in die Bundesliga-Saison vielversprechend: Die Grazer siegten gegen den SKN St. Pölten und WAC und erhielten dabei kein Gegentor. Gegen Hartberg folgte am vergangenen Wochenende aber der Dämpfer: Sturm unterlag den Hartbergern mit 0:1.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zwar konnte der SK Rapid in der letzten Runde gegen den SCR Altach mit 2:1 gewinnen, jedoch bettelten die Hütteldorfer in Halbzeit zwei händeringend um den Ausgleich. Nur mit einem Sieg könnte Rapid den SK Sturm in der Tabelle überholen.

SK Sturm - SK Rapid Wien: Livestream & TV-Übertragung

Sky hat die Rechte der österreichischen Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge, so auch das Match zwischen Sturm und Rapid. Die Übertragung am Sonntag startet um 16:00 Uhr, Ankick ist um 17:00 Uhr. Auf Sky Sport Austria 1 läuft die Konferenz.

Über den Streaming-Dienst Sky Go zeigt Sky das Match auch im Livestream, dazu benötigt es aber ein kostenpflichtiges Abo.

© GEPA

Sturm Graz vs. Rapid Wien: Mögliche Aufstellungen

Sturm Graz: Siebenhandl - Schrammel, Avlonitis, Spendlhofer, Sakic - Dominguez, Ljubic - Jantscher, Kiteishvili, Huspek - Balaj;

Rapid Wien: Strebinger - Hofmann, Dibon, Müldür - Ullmann, Grahovac, Murg, Knasmüllner, Schick - Fountas, Schobesberger;

LIVETICKER: Sturm - Rapid zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen den Grazern und den Wienern geht's hier.

Bundesliga, 4. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse