SK Sturm Graz: Dario Maresic erhält Freigabe für Wechsel

Vor dem richtungsweisenden Spiel gegen die WSG Tirol tut sich beim SK Sturm (ab 17:00 im LIVETICKER) auch abseits des Platzes einiges: Dario Maresic scheint nicht im Kader für das Spiel auf, hat nach Sky-Informationen die Freigabe für einen Wechsel erhalten.

Statt in der Grazer Merkur-Arena scheint der Innenverteidiger in Frankreich zu weilen: Maresic soll vor einem Wechsel zu Stade Reims stehen. Der französische Erstligist wurde in der vergangenen Saison Achter der Ligue 1, hat leichte Europa-Cup-Ambitionen.

Der Wechsel des 19-jährigen Maresic scheint schon seit längerem beschlossene Sache zu sein: sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus, sollte Sturm Geld kassieren wollen, muss er in diesem Sommer wechseln. Unter Neo-Trainer Nestor El Maestro wurde der hochtalentierte Innenverteidiger meist links liegen gelassen: bislang wurde er in der aktuellen Spielzeit erst in einem Spiel eingewechselt, brauchte es auf satte 16 Einsatzminuten. Nun steht der Trennung wohl nichts mehr im Wege.