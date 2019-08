SK Rapid Wien vs. SCR Altach: Das Spiel heute live im TV, Livestream & Liveticker

Nach nur zwei Spieltagen hängt beim SK Rapid Wien schon wieder der Haussegen schief. Die Hütteldorfer kassierten gegen Salzburg eine 0:2-Niederlage, auswärts gegen den SKN St. Pölten reichte es nur zu einem Punkt (2:2). Gegen Altach muss zuhause ein Sieg her. SPOX zeigt, wo das Spiel im Livestream und TV übertragen wird.

Gegen Altach haben die Grün-Weißen zuhause eine positive Bilanz. In 16 Spielen konnte man immerhin neun Siege feiern, der letzte Sieg ist allerdings schon ein Weilchen her: am 35. Spieltag der Saison 2017/2018 gewann Rapid 4:1. Das letzte Aufeinandertreffen aus der Qualifikationsgruppe 2018/2019 verloren die Rapidler zuhause mit 1:2. Allerdings gibt es eine positive Nachricht für Rapid: Richard Strebinger dürfte nach der gegen Salzburg erlittenen Gehirnerschütterung wohl wieder den Kasten hüten. Neuerwerbung Koya Kitagawa wird noch auf der Tribüne Platz nehmen - für den Japaner fehlt aktuell noch die Einsatzberechtigung.

SK Rapid Wien vs. SCR Altach: Mögliche Aufstellungen

Rapid: Strebinger - Hofmann, Dibon, Müldür - Ullmann, Grahovac, Murg, Schwab, Schobesberger - Badji, Fountas.

Altach: Kobras - Netzer, Zwischenbrugger, Karic, Anderson - Gouet, Gebauer, Meilinger, Diakite - Fischer, Berisha.

LIVETICKER: Rapid gegen Altach zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen Rapid und Altach geht's hier.

SK Rapid Wien - SCR Altach : Livestream & TV-Übertragung

Sky hat die Rechte der österreichischen Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge, so auch das Match zwischen Rapid und Altach. Die Übertragung am Samstag startet um 16:00 Uhr. In der Einzelübertragung gibt es die Partie auf Sky Sport 12 zu sehen, auf Sky Sport Austria 1 läuft die Konferenz.

Über den Streaming-Dienst Sky Go zeigt Sky das Match auch im Livestream, dazu braucht es aber ein kostenpflichtiges Abo.

