Rittern FK Austria Wien und SK Rapid Wien um Konstantin Kerschbaumer?

Eigentlich schien es nur mehr eine Frage der Zeit, bis sein Name in der Gerüchteküche der österreichischen Bundesliga auftaucht: Konstantin Kerschbaumer steht angeblich sowohl bei der Wiener Austria als auch bei SK Rapid Wien auf der Wunschliste.

Das schreibt zumindest der für gewöhnlich gut informierte Ex-Kronen-Zeitung-Journalist Peter Linden in seinem Blog. Sinn ergeben würde ein Wechsel definitiv: der 27-jährige Kerschbaumer stieg in der vergangenen Spielzeit mit seinem Verein, dem 1. FC Ingolstadt, aus Deutschlands zweiter Liga in die dritthöchste Spielklasse ab. Pikantes Detail: Kerschbaumers Vertrag gilt auch für Liga Drei, Ingolstadt wird demnach nicht auf eine Ablöse verzichten wollen.

Konstantin Kerschbaumer: "Man darf nie etwas ausschließen"

Gegenüber Laola1.at gibt sich Kerschbaumer, angesprochen auf eine Rückkehr nach Österreich, zwar zugeknöpft, aber dennoch interessiert: "Davon habe ich auch gehört, weiß aber nicht woher das kommt, weil ich mich nie explizit zu Klubs äußere. Der Transfermarkt ist so verrückt, da darf man nie etwas ausschließen." Die österreichische Bundesliga sei aber sehr natürlich erstrebenswert für ihn, ebenso wie Deutschlands 2. Liga.

Sowohl Rapid als auch die Austria wollen in den nächsten Tagen, vor Transferschluss, noch einmal am Markt aktiv werden. Kerschbaumer wäre wohl für beide eine ziemliche Granate. Trotz Abstiegs war der Mittelfeldspieler noch einer der besseren bei den Schanzern, zeigte in den Jahren davor starke Leistungen in England (Brentford FC) und bei der Arminia Bilefeld. Seit 2015 kickt Kerschbaumer im Ausland, eine Rückkehr nach Österreich wäre durchaus im Bereich des Denkbaren.

Bei Rapid dürfte sich aber noch mehr tun: ein Abgang von Thomas Murg ist nach wie vor möglich, zugleich könnten Israeli Eli Dasa oder Filip Stojkovic für die defensive Außenposition geholt werden.

