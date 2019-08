Red Bull Salzburg vs. Wolfsberger AC heute live im TV, Livestream & Liveticker

Red Bull Salzburg könnte mit dem Saisonstart nicht glücklicher sein. Der amtierende Meister besiegte zuerst Rapid auswärts (2:0) und rollte dann über Mattersburg drüber (4:1). Am dritten Spieltag bekommen es die Bullen allerdings mit einem anderen Kaliber zu tun: der Vorjahres-Dritte WAC beehrt die Bullen-Arena zu Wals-Siezenheim. SPOX zeigt, wo das Match im Livestream, TV oder Liveticker mitzuverfolgen ist.

Die Kärntner kassierten gegen Sturm Graz die erste Saisonniederlage. Das 0:1 verlief allerdings äußerst unglücklich, war die Truppe von Neo-Trainer Gerhard Struber doch den Grazern deutlich überlegen, konnte ihre Spielbestimmtheit jedoch nicht in Tore ummünzen. Gegen Salzburg ist der WAC aber der klare Underdog: Die Kärntner konnten von 14 Aufeinandertreffen in Salzburg kein einziges gewinnen, mussten gleich 10 Mal als Verlierer die Heimreise antreten.

FC Salzburg - Wolfsberger AC: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Ulmer, Onguene, Ramalho, Farkas - Mwepu, Bernede, Minamino, Szoboszlai - Daka, Haaland.

WAC: Kofler - Schmitz, Rnic, Sollbauer, Novak - Ritzmaier, Liendl, Leitgeb, Schmerböck, Schmid - Weissman.

LIVETICKER: Red Bull Salzburg gegen WAC zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen Salzburg und dem WAC geht's hier.

Red Bull Salzburg - WAC: Livestream & TV-Übertragung

Sky hat die Rechte der österreichischen Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge, so auch das Match zwischen Salzburg und dem WAC. Die Übertragung am Samstag startet um 16:00 Uhr. In der Einzelübertragung gibt es die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen, auf Sky Sport Austria 1 läuft die Konferenz.

Über den Streaming-Dienst Sky Go zeigt Sky das Match auch im Livestream, dazu braucht es aber ein kostenpflichtiges Abo.

Bundesliga, 3. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse