Red Bull Salzburg - Admira im Livestream, Liveticker & TV sehen

Der FC Red Bull Salzburg hat bislang eine blütenweiße Weste. In der österreichischen Bundesliga gewannen die Bullen alle bisherigen vier Spiele, am Sonntag kommt mit der Admira das Tabellenschlusslicht nach Salzburg (17 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Match im Livestream & TV zu sehen ist.

Größer kann die Favoritenrolle kaum sein: Der amtierende Meister trifft auf die Admira, die gegen die Austria am vergangenen Wochenende immerhin den ersten Punkt der Saison eingefahren hat.

Red Bull Salzburg - Admira: Livestream & TV-Übertragung

Sky hat die Rechte der österreichischen Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge, so auch das Match zwischen Salzburg und der Admira. Die Übertragung am Sonntag startet um 16:00 Uhr, Ankick ist um 17:00 Uhr. Auf Sky Sport Austria 1 läuft die Konferenz.

Über den Streaming-Dienst Sky Go zeigt Sky das Match auch im Livestream, dazu benötigt es aber ein kostenpflichtiges Abo.

LIVETICKER: Salzburg vs. Admira zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen dem österreichischen Serienmeister und dem Abstiegskandidaten geht's hier.

Bjelica, Mandl & Co: Admiras Startelf bei Jimmy Hoffers Abschiedspartie © GEPA 1/18 Im Sommer 2006 verabschiedete sich Erwin Hoffer nach sechs Jahren von der Admira und wechselte zum SK Rapid. Nun kehrte der ehemalige ÖFB-Stürmer an alte Wirkungsstätte zurück. © GEPA 2/18 Und das nach einer gefühlten halben Ewigkeit. Denn bei Hoffers letztem Engagement in der Südstadt sah die Kaderlandschaft noch völlig anders aus. Wir zeigen euch Admiras Startelf bei Hoffers letzter Partie für die Südstädter.. © GEPA 3/18 Tor: Thomas Mandl: Der damals 26-Jährige war damals vom FC Basel ausgeliehen und wechselte nach seinem Engagement in der Südstadt zur Nuorese nach Italien. © GEPA 4/18 Innenverteidiger: Srdjan Pecelj: Der damals 30-jährige Bosnier agierte im Abwehrzentrum. Zwei Jahre später ließ er seine Karriere bei ASK Schwadorf ausklingen. © GEPA 5/18 Innenverteidiger: Michael Horvath: Ebenfalls im Abwehrzentrum agierte Michael Horvath, der heute als Co-Trainer der Admira fungiert. © GEPA 6/18 Innenverteidiger: Dritter Abwehrspieler war der damals nur 18-jährige Bernhard Morgenthaler. Der Linksfuß sollte später für den GAK und Pasching auflaufen und kickt heute für den SC Reisenberg. © GEPA 7/18 Zentrales Mittelfeld: Nenad Bjelica: Der heutige Dinamo-Zagreb-Cheftrainer zog damals im Admira-Mittelfeld die Fäden. Hatte vor der Admira eine illustre Karriere bei Albacete, Betis Sevilla, Las Palmas und dem 1. FC Kaiserslautern. © GEPA 8/18 Zentrales Mittelfeld: Thomas Flögel: Damals schon 34 Jahre alt, war Flögel der Routinier im Mittelfeldzentrum der Admira. Auf der Visitenkarte: 37 Länderspiele und fünf Jahre bei Heart of Midlothian FC. © GEPA 9/18 Zentrales Mittelfeld: Jürgen Panis: Auch ein Bestandteil eines gediegenen Mittelfelds. Kam in der Saison zuvor von Untersiebenbrunn, kickte nach der Admira noch vier Jahre für den LASK. © GEPA 10/18 Linkes Mittelfeld: Michael Wagner: Auch Wagner ist wohl allen älteren heimischen Fußball-Fans ein Begriff. Kickte immerhin für Freiburg, Rapid Wien und die Wiener Austria. Plus: Zehn Länderspiele für Österreich. © GEPA 11/18 Rechtes Mittelfeld: Rolf Landerl: Auch Weltenbummler Landerl war Teil der damaligen Admira-Truppe. Der polyvalente Mittelfeldmann kickte in der Slowakei, in Portugal, Ungarn, Deutschland & den Niederladen. War ein Jahr in der Südstadt, ging dann zum GAK. © GEPA 12/18 Zentrales Mittelfeld: Butrint Vishaj: Der damals lediglich 17-jährige Zangler war das Küken im erfahrenen Admira-Mittelfeld. Kickte später für Altach, KF Skënderbeu, Ritzing und Sollenau. Heute in Weissenbach tätig und lediglich 32 Jahre alt. © GEPA 13/18 Stürmer: Erwin Hoffer: Er ist wieder da! Hoffer agierte bei seinem letzten Auftritt für die Admira (0:3 gegen Salzburg) mit 18 als Solospitze. Ging nach dem Spiel zu Rapid, wo er in 95 Spielen 44 Tore erzielte und anschließend nach Neapel wechselte. © GEPA 14/18 Trainer: Ernst Baumeister: Auch Admiras damaliger Trainer ist kein Unbekannter. Coachte die Admira von 2006 bis 2008 und anschließend wieder von 2016 bis 2018. Nun vereinslos. © GEPA 15/18 Ersatzbank: Eric Akoto: Auch Innenverteidiger Eric Akoto, damals auf der Ersatzbank, ist fraglos ein Kultspieler des heimischen Fußballs. Lief für den GAK und Austria Wien auf, kann 56 Länderspiele für Togo vorweisen. © GEPA 16/18 Ersatzbank: Mehdi Pashazadeh: Was für Akoto gilt, gilt auch für Mehdi Pashazadeh. Kickte in Österreich auch für Rapid Wien und den SK Sturm. 14-facher Teamspieler des Iran. © GEPA 17/18 Ersatzbank: Ebenfalls damals im Kader: Außenbahnspieler Gerd Wimmer. Fünffacher österreichischer Nationalspieler und Spieler bei Rapid, Sturm Graz, Eintracht Frankfurt, Hansa Rostock und Austria Wien. © GEPA 18/18 Bei Hoffers letzter Partie nicht mehr im Kader: Roman Wallner. Der Kultstürmer verabschiedete sich nämlich im Jänner zuvor Richtung Hannover 96. Kickte später für die Veilchen, Falkirk, Kalamarias, Xanthi, LASK, Salzburg, RB Leipzig, Wacker & Grödig.

Bundesliga, 5. Spieltag: Die Begegnungen vom Sonntag

Sturm hat die WSG Tirol zu Gast, während die Austria nach Hartberg muss. Salzburg empfängt die Admira.