Red Bull Salzburg zahlt Real Madrid 700.000 Euro für Testspiel

Am morgigen Mittwoch steigt der Höhepunkt im Salzburger Testspiel-Reigen. Nachdem letzte Woche Chelsea mit 5:3 die Oberhand hatte, gastiert nun Real Madrid in der Bullen-Arena.

Für Salzburg ein absolutes Highlight, wie Innenverteidiger Jerome Onguene anmerkt: "Das ist eine absolut geile Sache," frohlockt der 21-Jährige und stößt damit ins selbe Horn wie sein Trainer Jesse Marsch: "Die Begeisterung in Salzburg ist derzeit allgemein sehr groß. Dieses Spiel ist für unsere Jungs wieder ein tolles Erlebnis und hilft, Erfahrung zu sammeln." Dem Vernehmen nach sollen möglichst viele Spieler in den Genuss kommen, gegen die Königlichen zu spielen.

RB Salzburg vs. Real Madrid wird in 90 Länder übertragen

Nicht nur der Gegner sorgt zudem für Gänsehaut, auch von den Rängen ist einiges zu erwarten: die Bullen-Arena ist mit 30.188 verkauften Karten restlos ausverkauft, in 90 Ländern wird das Spiel übertragen. Klar, dass sich die Bullen den Test auch einiges kosten lassen: so berichtet die Tageszeitung derStandard von 700.000 Euro, die Real Madrid an Antrittsgeld kassieren soll. Für diese Kategorie Testspiel dennoch ein Schnäppchen, ursprünglich würde der Verein gut und gerne das Doppelte verlangen. Doch Salzburg sei auch für die Truppe von Zinedine Zidane der ideale Sparring-Partner: man wollte gegen ein renommiertes, aber gegen keinen absoluten Top-Verein testen. Beides trifft auf Salzburg zu.

Die Bundesliga-Tabelle nach zwei Spieltagen