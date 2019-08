"Mit gutem Gewissen": Red Bull Salzburg über Rekord-Transfer Maximilian Wöber

In der Regel schießt Red Bull Salzburg "in die andere Richtung" Transferrekorde ab, wie es Sportdirektor Christoph Freund formulierte. Durch Verkäufe flossen in den vergangenen Jahren etliche Millionen zum Serienchampion. Bei Maximilian Wöber drehte man den Spieß aber um und legte eine in Österreich davor unerreichte Summe hin - allerdings aus voller Überzeugung, wie Freund erklärte.

Die genaue Höhe der Ablösesumme für den 21-jährigen Verteidiger, der bei Salzburg einen Fünfjahresvertrag erhielt, unterliegt offiziell freilich der Schweigepflicht. "Wir kommentieren keine Zahlen, aber es war schon eine beträchtliche Summe, auch für Red Bull Salzburg", betonte Freund. Medienberichte aus Spanien lassen den Schluss zu, dass der Betrag zumindest über 10 Millionen Euro liegen dürfte.

Die seit der Ära von Ralf Rangnick praktizierte Philosophie des Clubs sieht vor, relativ junge Talente zu erwerben, sie zu Topspielern auszubilden und einige Jahre später um ein Vielfaches weiterzuverkaufen. Der teuerste "Bullen"-Neuzugang war 2010 der Uruguayer Joaquin Boghossian, der 6,9 Millionen Euro kostete. Dieser kostspielige Irrtum passierte jedoch, bevor Rangnick das Zepter übernommen hatte.

Maximilian Wöber wechselt zu Salzburg: Diese Spieler kickten für Rapid & die Bullen © GEPA 1/12 Transfers zwischen Salzburg und Rapid sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen. Mit Max Wöber wechselte nach einem Auslands-Engagement ein weiterer Ex-Rapidler zu den Bullen. SPOX zeigt eine Auswahl an Spielern, die für beide Teams kickten. © GEPA 2/12 Roman Wallner: Der Weltenbummler kickte um die Jahrtausendwende vier Saisons lang für Rapid, ehe in Hannover seine Legionärs-Karriere startete. Nach Engagements in Schottland und Griechenland wechselte er zu den Bullen, von dort im Winter 2012 zu Leipzig © GEPA 3/12 Christopher Dibon: Der Admira-Jugendspieler wurde im Sommer 2012 ablösefrei von Salzburg engagiert. Nach nur einer Saison wurde er an Rapid verliehen, dort blieb der verletzungsanfällige Verteidiger bis heute. © GEPA 4/12 Marcel Sabitzer: Seine Ausstiegsklausel bei Rapid galt nur für das Ausland. Das machte sich Leipzig zunutze, die Sachsen verpflichteten ihn im Sommer 2014 für zwei Millionen Euro und verliehen ihn sofort an Salzburg weiter. Heute bei Leipzig gesetzt. © GEPA 5/12 Stefan Maierhofer: Mit Rapid in der Saison 2007/08 Meister, ehe der Ex-Bayern-Profi nach England wechselte. Nach 2 Jahren kehrte er heim, ging für die Bullen auf Torjagd und wurde prompt Torschützenkönig, & Double-Sieger. Heute beim FC Aarau. © GEPA 6/12 Andreas Ivanschitz: Seinen Wechsel zu den Bullen verziehen ihm die Rapid-Fans nie. Nach acht Jahren bei Rapid wurde er für 4 Millionen Euro von Salzburg verpflichtet, wurde aber erst danach in Griechenland, Deutschland, Spanien und den USA glücklich. © GEPA 7/12 Yasin Pehlivan: Der defensive Mittelfeldspieler wechselte im Alter von 13 Jahren in die Rapid-Jugend. Bis 2011 blieb er bei den Hütteldorfern, ehe er in die Süper Lig wechselte. Nach vier Jahren unterschrieb er für eine Saison bei Salzburg. © GEPA 8/12 Stefan Stangl: Absolvierte in zwei Jahren 54 Pflichtspiele für Rapid und wurde im Sommer 2016 von Salzburg für 1,65 Millionen Euro verpflichtet. Danach kam er nur noch zu 24 Profispielen, nach wenigen Monaten in Bratislava aktuell vereinslos. © GEPA 9/12 Taxiarchis Fountas: Ja, ja, auch der aktuelle Rapid-Stürmer, der von St. Pölten geholt wurde, kickte einst für Salzburg. Dort setzte er sich aber nie durch und kam nur zu einem Cup-Einsatz. Wurde als Perspektivspieler vier Mal verliehen. 10/12 Stefan Schwab: Auch Rapid-Kapitän Stefan Schwab trug einmal den roten Bullen auf der Brust. Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugendmannschaften der Salzburger bis zu den RB Juniors. Ging dann zu Admira Wacker. © GEPA 11/12 Marco Djuricin: Der Sohn von Ex-Rapid-Coach Goran spielte einst in der Jugend von Rapid, ehe er im Jänner 2015 in Salzburg landete. Erzielte in 21 Pflichtspielen für die Bullen sechs Treffer und spielt heute für den Karlsruher SC. © GEPA 12/12 Maximilian Wöber: Der ehemalige Jugendspieler Rapids wurde von Zoran Barisic in die Kampfmannschaft befördert. Nach nur eineinhalb Jahren folgte der Wechsel zu Ajax. Nach einem halben Jahr bei Sevilla nun für 12 Millionen Euro Salzburgs Königstransfer.

Seit der Deutsche im Sommer 2012 sein Amt antrat, gab man für keinen Spieler mehr als sechs Millionen aus - bis Wöber. Das Paradebeispiel für den erfolgreichen Weg ist wohl Sadio Mane. Der aktuelle Liverpool-Kicker wurde 2012 als 20-Jähriger um vier Millionen von Metz losgeeist, 2014 legte Southampton für den Senegalesen 23 Millionen auf den Tisch.

Maximilian Wöber: Neue Dimension für Red Bull Salzburg

Mit Wöber haben die Salzburger eine neue Dimension aufgestoßen. Beim Wunschkandidaten vor allem von Freund musste man deutlich tiefer in die Tasche greifen als gewohnt. Nicht zuletzt deshalb, weil die Preise auf dem Transfermarkt in den vergangenen zwei Jahren explodiert sind. "Es ist nicht so leicht, einen Spieler mit 21 Jahren mit dieser Erfahrung und dieser Einstellung und Mentalität zu uns zu bekommen", meinte Freund.

Der Salzburger gerät beim Wiener regelrecht ins Schwärmen. Neben seinen fußballerischen Qualitäten sei Wöber "sehr reflektiert" und "ein sehr intelligenter Bursche, der sehr ehrgeizig ist". Man sei überzeugt, dass auch er seinen Einkaufswert locker wieder einspielen werde. "Unser Ziel ist es immer, gesund zu wirtschaften. Das ist auch beim Max-Wöber-Transfer das Ziel, darum machen wir es mit gutem Gewissen".

Freund zufolge war das Werben um Wöber quasi ein Langzeitprojekt, das nun erfolgreich abgeschlossen wurde. "Wir verfolgen den Max grundsätzlich schon länger. Als er noch bei Rapid gespielt hat, war er schon auffällig." Von Wien-Hütteldorf wechselte Wöber im August 2017 aber bekanntlich zu Ajax Amsterdam und im Winter 2019 zum FC Sevilla, wo er im Sommer einer Neuorientierung im sportlichen Bereich zum Opfer fiel.

© GEPA

Auch Trainer Jesse Marsch war schnell überzeugt. "Er hat ihn nicht so gut gekannt, weil er auch in anderen Märkten bis jetzt tätig war", gab Freund zu. "Aber wir haben uns dann viele Videos gemeinsam angesehen, dann war er gleich Feuer und Flamme und hat gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass uns dieser Junge verstärken kann, hätte er ihn auch gerne im Kader."

Apropos Kader. Der ist nach dem Salzburger "Königstransfer" noch dichter besetzt, was aber auch das Potenzial für Unzufriedenheit bei Spielern steigen lässt, die nicht so zum Zug kommen. "Vor einigen Wochen habe ich gehört, unser Kader ist zu klein, hat keine Qualität, jetzt haben wir zu viele Spieler. Wir sind überzeugt, dass wir einen richtig guten Kader haben", will sich Freund von solchen Diskussionen jedoch nicht irritieren lassen.

"Wir haben richtig Konkurrenzkampf auf allen Positionen. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Spiele in den kommenden Wochen und Monaten und sehr intensive Spiele", erläuterte Freund. "Wir haben ein Level erreicht, wo die Konkurrenzsituation sehr, sehr hoch ist. Aber ich glaube, das macht uns stärker." Dass bis zum Transferschluss am 2. September noch Profis verliehen werden, wollte er aber auch nicht ausschließen.