Kurioses Gerücht: FC Barcelona will Gideon Mensah von Red Bull Salzburg

Der FC Barcelona hat mehreren Berichten zufolge Red Bull Salzburgs Gideon Mensah auf dem Schirm. Der 21-Jährige soll im Rahmen des Testspiels gegen Real Madrid aufgefallen sein und eine Überlegung für die zweite Mannschaft der Katalanen sein. Salzburg dementierte allerdings Kontakt zu Barca.

Red-Bull-Sportchef Christoph Freund meinte gegenüber den Salzburger Nachrichten: "Es gibt keinen Kontakt zu Barcelona." Der Linksverteidiger Mensah wechselte im Sommer 2016 aus seiner Heimat Ghana zum FC Liefering. In der Saison 2016/17 gewann er unter Marco Rose die UEFA Youth League.

Im vergangenen Halbjahr war er an den SK Sturm verliehen und entwickelte sich dort zu einem Leistungsträger der Grazer. Nun wurde er in die Kampfmannschaft der Bullen hochgezogen, absolvierte aber noch keine einzige Minute in einem Pflichtspiel für die Salzburger. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024.

© GEPA

Christoph Freund: "Salzburg hat ein gewisses Standing"

"Ich sehe es als Auszeichnung, dass es solche Gerüchte auch über unsere Spieler gibt. Es zeigt, dass sich Red Bull Salzburg in Europa ein gewisses Standing erarbeitet hat und die Arbeit hier wertgeschätzt wird", sagte Sportchef Freund.

Mit dem Start der neuen Saison zeigte sich der 42-Jährige zufrieden. "Es war wichtig, dass wir so viele Testspiele bestritten haben, damit jeder genug Einsatzminuten sammeln konnte, ehe es in der Champions League ohnehin mit den englischen Wochen losgeht", sagte er.

Am kommenden Wochenende empfangen die Bullen in der Bundesliga die Admira, am darauffolgenden Donnerstag steigt die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA Champions League. Salzburg ist dort in Lostopf 3 gesetzt - eine Hammergruppe ist ebenso wie eine machbare Hürde möglich.

Spielplan in der Champions League 2019/20