Kevin Danso soll kurz vor Wechsel zu FC Southampton stehen

Kevin Danso soll kurz vor einem Wechsel zu FC Southampton stehen. Wie Max Bielefeld von Sky Sport DE berichtet, könnte der Klub von Ralph Hasenhüttl noch einen Last-Minute-Transfer schnüren.

Der ÖFB-Innenverteidiger Kevin Danso soll in Kürze in die Premier League wechseln. Beim FC Southampton soll der Innenverteidiger die Abwehr des Premier League Klubs stabilisieren. Zwar ist die Deadline bereits um 18 Uhr abgelaufen, der FC Southampton hat aber eine Anfrage zur Verlängerung eingereicht. Die Verhandlungen beider Vereine laufen deshalb auf Hochtouren. Augsburg Sportdirektor Stefan Reuter ist bekannt, nicht gerade ein einfacher Verhandlungspartner sein.

England wäre für Danso kein Neuland. Der Österreicher mit ghanaischen Wurzeln spielte bereits in der Jugend bei MK Dons, ehe er vor vier Jahren zum deutschen Bundesligisten FC Augsburg wechselte. Lange im Verein als Talent geschätzt, schaffte Danso in der vergangenen Rückrunde den Durchbruch in die Stammelf, auch weil Martin Hinteregger nach Frankfurt verliehen war.

Beim FC Southampton trifft er auf Landsmann Ralph Hasenhüttl, der im letzten Winter eine desolate Mannschaft erfolgreich aus den Abstiegsplätzen rettete und für neuen Schwung im Verein sorgte.