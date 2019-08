TSV Hartberg vs. SK Sturm Graz: Ivan Ljubic bekam via WhatsApp Seitenhiebe von Ex-Hartberg Kollegen

Das Duell zwischen TSV Hartberg und dem SK Sturm Graz (ab 17:00 im SPOX-Liveticker) ist vor allem für den zentralen Mittelfeldspieler der Grazer Ivan Ljubic ein außergewöhnliches.

Der 23-Jährige wurde von Sturm zu Hartberg verliehen, blühte in der Oststeiermark regelrecht auf und etablierte sich in der Bundesliga. Nur um dann prompt von Sturm zurückgeholt zu werden. Mittlerweile ist der U21-EM-Kicker in Graz gesetzt, unterstreicht in der Kronen Zeitung aber seine Dankbarkeit an Hartberg: "Dort hab ich die Chance bekommen. Trainer Markus Schopp hat mich in Hartberg jede Minute spielen lassen. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein. So konnte ich mich präsentieren."

Mit den ehemaligen Kollegen aus Hartberg pflegt der Mittelfeldspieler nach wie vor guten Kontakt. Wie bei jeder Freundschaft, wird man dann auch mal aufs Korn genommen. Vor allem wenn's gegeneinander geht. So verriet Ljubic, dass die Hartberger Rajko Rep und Dario Tadic ihn via WhatsApp häkelten: "Sie haben mir geschrieben, dass sie mich besonders rannehmen. Da bin ich einmal gespannt."

Bundesliga, 3. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse