FK Austria Wien – SK Rapid heute live: Wiener Derby im Livestream, TV & Liveticker

Vor dem Wiener Derby am Sonntag (17:00 Uhr) könnte der Druck für Austria Wien und den SK Rapid nicht größer sein. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream & TV zu sehen ist.

Nach fünf Bundesliga-Runden ist die Unzufriedenheit bei beiden Wiener Großklubs spürbar. Die Veilchen liegen mit fünf Punkten auf dem siebten Tabellenplatz, Rapid mit sieben Zählern auf Rang sechs der Tabelle.

Besonders in Erinnerung bleibt das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften: Die Veilchen rasierten den SK Rapid im Dezember vor eigenem Publikum mit 6:1. Auch das Liga-Duell zuvor in Hütteldorf ging an die Wiener Austria (0:1).

FK Austria Wien - SK Rapid Wien: Mögliche Aufstellungen

Austria Wien: Lucic - Cavlan, Jardue, Handl, Klein - Serbest, Ebner, Sax, Grünwald, Fitz - Monschein;

SK Rapid Wien: Knoflach - Ullmann, Dibon, Barac, Auer - Martic, Schwab - Fountas, Knasmüllner, Murg - Schobesberger;

Austria Wien vs. Rapid Wien: Wo wird das Spiel übertragen?

Die Partie ist in Österreich nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an der österreichischen Bundesliga und überträgt jedes Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 16 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD, wo ab 17 Uhr auch die Konferenz mit den beiden Parallelpartien gezeigt wird.

Auf Sky Sport Austria 2 läuft das Wiener Derby in der Einzeloption.

Austria Wien vs. Rapid: Die letzten fünf Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis So. 16.12.2018 Austria Wien SK Rapid 6:1 So. 16.09.2018 SK Rapid Austria Wien 0:1 So. 15.04.2018 Austria Wien SK Rapid 0:4 So. 04.02.2018 SK Rapid Austria Wien 1:1 Mi. 25.10.2017 Austria Wien SK Rapid 1:2

Das Wiener Derby im Liveticker

Solltet ihr nicht die Möglichkeit haben das Spiel im Stadion oder vor dem TV zu verfolgen, bietet SPOX einen umfassenden Liveticker an. Bitte hier entlang.