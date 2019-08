Bitter für SK Sturm Graz: Thorsten Röcher fällt wochenlang aus

Für Sturm Graz kommt es doppelt bitter. Nach dem enttäuschenden Ausscheiden in der Qualifikation der Europa League, fällt El Maestro-Liebling Thorsten Röcher nun für mehrere Wochen aus.

Dies berichtete die Kleine Zeitung im Nachtrag zum gestrigen Europa League-Spiel gegen den FK Haugesund, in dem Thorsten Röcher nach zwei Attacken in Folge in der 27. Minute ausgewechselt werden musste.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Diagnose: Muskelsehnenverletzung und damit mehrere Wochen Pause. Eine nähere Angabe wurde nicht gemacht, Mitte September soll der Flügelspieler aber spätestens wieder bereit sein.

Der Neuzugang wird Trainer Nestor El Maestro definitiv fehlen, denn bereits vor der Partie gestand der Sturm-Coach, wie wichtig Röcher für ihn und sein System ist. Der Verlust der Ingolstadt-Leihgabe muss nun von mehreren Schultern aufgefangen werden.