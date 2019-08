Bericht: Red Bull Salzburg soll sich mit Maximilian Wöber schon einig sein

Maximilian Wöbers Zeit beim FC Sevilla scheint sich dem Ende zuzuneigen. Wie man in den letzten Tagen erfuhr, hat Red Bull Salzburg starkes Interesse an einer Verpflichtung. Dabei soll der Deal allerdings schon fix sein, berichtet nun Peter Linden in seinem Blog.

Der für gewöhnlich gut informierte Ex-Kronen-Zeitung-Kolumnist lehnt sich aus dem Fenster, nennt sogar ein konkretes Datum, wann Salzburg den Deal mit Wöber offiziell machen will: laut Linden soll am Dienstag die Bestätigung folgen, Salzburg seinen Transfer-Coup präsentieren. Der Ex-Rapidler könnte Salzburgs teuerster Transfer werden. Demnach plane Salzburg keine Leihe mit Kaufoption, sondern eine fixe Verpflichtung. Ein zweistelliger Millionen-Betrag wird wohl auf das Festgeld-Konto des FC Sevilla wandern. Für Salzburg wäre er somit der absolute Königs-Transfer.

Laut Linden wollte der Sportdirektor der Bullen, Christoph Freund, Wöber schon vor einigen Jahren holen: man hatte ihn schon am Schirm, bevor er seinen ersten Profi-Vertrag beim SK Rapid Wien unterzeichnete.

Maximilian Wöber steht bei FC Sevilla auf dem Abstellgleis

Beim FC Sevilla hat der 21-jährige Nationalteamspieler Wöber einen schweren Stand. Im Winter für kolportierte zehn Millionen von Ajax Amsterdam gekommen, konnte sich Wöber aufgrund von Verletzungen nicht für die Startelf empfehlen. Mit der Rückkehr von Sportdirektor Monchi sowie dessen Anstellung von Trainer Julen Lopetegui änderten sich die Einsatzchancen für den Ex-Rapidler drastisch. Der Neo-Coach setzt nicht mehr wie sein Vorgänger auf eine Dreierkette, sondern lässt mit Viererkette agieren - und damit mit einem Innenverteidiger weniger. Zudem wurden dafür bereits mit Diego Carlos und Jules Kounde für insgesamt 40 Millionen Euro in die Abwehrzentrale investiert.

Maximilian Wöber: Leistungsdaten