ÖFB-Cup, 1. Runde: WSG Swarovski Tirol quält sich gegen SK Treibach

Der WSG Swarovski Tirol rettet sich über die erste Runde des ÖFB-Cups drüber. Die Truppe von Thomas Silberberger schlägt Treibach aus der viertklassigen Kärntner Liga mit 2:1, kann den Kopf aus der Schlinge aber gerade noch ziehen.

Für die neubenannte WSG Swarovksi Tirol (vormals WSG Wattens) bringt das Cup-Spiel lange Zeit eine mühvolle Arbeit. Zlatko Dedic in Minute 48 und Kevin Nitzlnader in der Schlussphase (85. Minute) treffen für die schwachen Bundesliga-Aufsteiger, die in der Schlussphase des Matches von den Amateuren aus Treibach noch den Anschluss-Treffer hinnehmen müssen.

Die SV Ried hingegen hat mit ASK Bruck/Leitha keine Probleme. Der Aufstiegsaspirant aus Oberösterreich schlägt Bruck/Leitha mit 4:0, Manuel Kerhe, der zweifache Jefte und Canillas sorgen für die Treffer.

ÖFB-Cup: Die Begegnungen der 1. Runde im Überblick