WAC präsentiert eigenes Europa-League-Trikot

Der Wolfsberger AC hat am Donnerstagabend ein eigenes Trikot für die drei Heimspiele in der UEFA Europa League präsentiert. Das Dress ist beinahe komplett in Weiß gehalten und weist deutlich weniger Sponsoren als das Trikot für Bundesliga-Spiele auf.

Lediglich ein schwarzer Querstreifen auf den Schultern sowie im unteren Abschluss zieren das Dress. Auf der Schulterpartie gibt es zudem kleine, graue Punkte.

Der WAC hat mit Liga-Platz drei der vergangenen Saison dein Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa League geschafft. Aller Voraussicht nach werden die Kärntner dort in Lostopf vier gesetzt, es könnten etwa mit Arsenal oder Manchester United absolute Hammer-Gegner warten.