Tipico Bundesliga: Transferschluss erst am 2. September

Das Sommer-Transferfenster der heimischen Fußball-Bundesliga schließt heuer erst am 2. September um 24.00 Uhr.

Dies bestätigte das Liga-Büro der APA am Montag. Grund dafür ist die Tatsache, dass der 31. August in diesem Jahr auf einen Samstag fällt und so das letzte Business nach dem Wochenende vollendet werden kann.

Das ist vor allem für die heimischen Klubs hilfreich, die sich via der Qualifikation das internationale Geschäft sichern müssen. Denn am am 29. August finden die Playoff-Rückspiele der Europa League statt, am 30. August wird dann die Gruppenphase ausgelost.

So kann der Kader noch ein paar Tage verbessert und vielleicht sogar ein neuer Spieler mit attraktiven Losen geködert werden.

In der deutschen Bundesliga läuft die Transferperiode ebenfalls bis 2. September, allerdings nur bis 18.00 Uhr.