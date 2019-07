Sturm-Graz-Wunschspieler Charlison Benschop wechselt zum FC Groningen

Der Wechsel von Charlison Benschop zum SK Sturm Graz ist endgültig geplatzt. Der 29-jährige Mittelstürmer unterschreibt bei Eredivisie-Klub FC Groningen einen Vertrag bis Sommer 2021.

Sturm Graz bemühte sich Ende Juni um die Unterschrift des Nationalstürmers der Karibikinsel Curacao, Benschop weilte bereits zwei Tage in Graz. Schlussendlich konnten sich die Grazer laut SPOX-Informationen mit dem Spieler aber nicht auf einen Vertrag einigen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Benschop kickte bereits einige Jahre in den Niederlanden, darunter für RKC Waalwijk, AZ Alkmaar und De Graafschap. In 90 Eredivisie-Partien traf Benschop 15 Mal. Zudem schlüpfte der 191-Zentimeter-Brecher in die Trikots von Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, FC Ingolstadt und Stade Brest.

Sturm Graz präsentierte in der aktuellen Transfer-Periode mit Emanuel Sakic (kommt von Atromitos Athen) und Thorsten Röcher (Ingolstadt/Leihe) bisher zwei Neuzugänge. Sandi Lovric (FC Lugano), Lukas Grozurek (KSC/Leihe), Fabian Ehmann (Aris Saloniki) sowie die beiden Leihspieler Gideon Mensah und Arnel Jakupovic verabschiedeten sich.