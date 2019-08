SKN St. Pölten vs. SK Rapid Wien heute live im TV, Livestream & Liveticker

SK Rapid Wien ist am Sonntag zu Gast in Niederösterreich und trifft auf den Ex-Klub des Trainers: SKN St. Pölten (ab 17 Uhr im LIVETICKER). Beide Mannschaften starteten mit einem Dämpfer in die neue Bundesliga-Saison. SPOX zeigt, wo das Spiel im Livestream und TV übertragen wird.

Während Rapid zuhause gegen Salzburg mit 0:2 eine Pleite hinnehmen musste, bekamen die St. Pöltner in Graz gegen den SK Sturm mit 0:3 auf die Mütze. Rapid-Coach Didi Kühbauer war nach dem Salzburg-Match mit seiner Mannschaft aber nicht zur Gänze unzufrieden.

SKN St. Pölten vs. SK Rapid Wien: Die möglichen Aufstellungen

SK Rapid Wien: Knoflach - Sonnleitner, Dibon, Müldür - Ullmann, Grahovac, Murg, Schwab, Schick - Badji, Fountas.

SKN St. Pölten: Riegler - Ingolitsch, Leite, Meisl, Ambichl - Luxbacher, Rasner, Ljubicic, Hofbauer, Balic - Vucenovic.

LIVETICKER: St. Pölten gegen Rapid zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen Rapid und St. Pölten geht's hier.

SKN St. Pölten - SK Rapid Wien : Livestream & TV-Übertragung

Sky hat die Rechte der österreichischen Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge, so auch das Match zwischen Rapid und SKN. Die Übertragung am Sonntag startet um 16:00 Uhr. In der Einzelübertragung gibt es die Partie auf Sky Sport Austria 2 zu sehen, auf Sky Sport Austria 1 läuft die Konferenz.

Über den Streaming-Dienst Sky Go zeigt Sky das Match auch im Livestream, dazu braucht es aber ein kostenpflichtiges Abo.

