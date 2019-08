Red Bull Salzburg - SV Mattersburg: Bundesliga-Partie heute im TV, Livestream & Liveticker

Red Bull Salzburg empfängt am heutigen Sonntag in seinem ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison 2019/20 den SV Mattersburg. Das Spiel gibt es ab 17.00 Uhr im LIVETICKER sowie im TV und Livestream zu sehen.

Der Serienmeister startete mit einem 2:0-Erfolg gegen Rapid zwar nicht übermäßig überzeugend, aber dennoch wie erwartet mit einem Sieg. Nun geht es ans erste Heimspiel, nämlich gegen den Vorjahres-Achten Mattersburg, der seinerseits mit einem 2:1 in die Saison ging. Nun geht es aber an eine ungleich schwerere Aufgabe, bei der es realistischerweise wenig zu holen gibt. Doch das Selbstvertrauen dürfte bei SVM stimmen.

FC Red Bull Salzburg - SV Mattersburg: Mögliche Aufstellungen

Salzburg : Stankovic - Farkas, Ramalho, Onguene, Ulmer - Bernede, Junuzovic - Minamino, Szoboszlai - Daka, Haaland

Coronel - Pongracic, Mensah, Ashimeru, Mwepu, Okugawa, Hwang Es fehlen: Walke (Fußwurzel), Ludewig (Adduktoren), Prevljak, Vallci (beide Sprunggelenk), Koita, Samassekou (nach Afrika-Cup erst seit Mittwoch im Training) © GEPA

Walke (Fußwurzel), Ludewig (Adduktoren), Prevljak, Vallci (beide Sprunggelenk), Koita, Samassekou (nach Afrika-Cup erst seit Mittwoch im Training) Mattersburg: Kuster - Miesenböck, Mahrer, Malic, Höller - Kuen, Erhardt, Salomon, Halper - Schimandl, Bürger

Ersatz: Casali - Behounek, Rath, Erlthaler, Gruber, Jano, Pusic

Es fehlen: D. Ljubicic, Sonnleitner (beide verletzt)

FC Red Bull Salzburg gegen SV Mattersburg im Livestream & TV

Sky hat die Rechte der österreichischen Fußball-Bundesliga. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge live. Die Übertragung am Sonntag beginnt bereits um 16.00 Uhr.

Für alle, die das Spiel nicht live sehen können, gibt es einen SPOX-Liveticker, in dem alle wichtigen Szenen beschrieben werden.

Bundesliga, 2. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse