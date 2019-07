Offiziell: Markus Suttner wechselt zu Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat offiziell bekannt gegeben, dass Markus Suttner von der Premier League fix zum Bundesliga-Klub wechselt. Der Österreicher wird fest verpflichtet und bekommt einen Vertrag über ein Jahr.

Bereits in der Winterpause war der Ex-Austrianer an Düsseldorf verliehen, ein permanenter Transfer schien immer wahrscheinlich.

Nun ist es offiziell. Der 32-Jährige bekommt einen Vertrag über ein Jahr und die Nummer 29.

"Ich freue mich sehr, dass es mit einem festen Wechsel zur Fortuna geklappt hat. Ich habe den Verein im Sommer mit dem Hintergedanken verlassen, dass dieses Kapitel für mich noch nicht beendet ist. Nicht nur das letzte halbe Jahr hat mir gezeigt, dass die Fortuna auf einem sehr guten Weg ist. An diese gute Arbeit, die wir in der Rückrunde der vergangenen Saison geleistet haben, möchten wir auch in der anstehenden Spielzeit anknüpfen", so Suttner.

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel freut sich ebenfalls über "Sutti": "Markus Suttner hat in der Rückrunde der abgelaufenen Saison bereits gezeigt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich perfekt in unser Team passt. Es ist ein großer Vorteil, dass eine Eingewöhnungszeit von beiden Seiten nicht nötig sein wird, weil sich alle Beteiligten schon sehr gut kennen und schätzen."

Der ehemalige Nationalspieler wird sich mit Diego Contento und Georgios Saidas um einen Stammplatz matchen.