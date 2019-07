ÖFB-Cup: USK Anif - SK Sturm Graz gratis im Livestream und TV sehen

Der SK Sturm Graz eröffnen am Freitag (17.30 Uhr) bei Regionalligist USK Anif die Duelle David vs. Goliath im ÖFB-Cup. Der Underdog genießt freilich das Heimrecht. SPOX zeigt, wo die Partie im Free-TV und im Livestream gezeigt wird.

Anif ärgerte die Steirer 2017 in der zweiten Cup-Runde, Philipp Zulechner traf erst in der 94. Minute zu Sturms 2:1-Sieg. El Maestro gab gar an, dass Sturm in Salzburg nicht klarer Favorit sei. "Wir sind die bessere Mannschaft, aber es ist kein Traumlos", sagte der 36-Jährige, um dann einzuschränken: "Wenn man aber weit kommen will, muss man die jeweiligen Gegner schlagen."

Stefan Hierländer ist nach seiner Knie-Operation noch nicht einsatzbereit, Rückkehrer Thorsten Röcher plagten in den vergangenen Tagen muskuläre Probleme.

USK Anif - SK Sturm: Termin, Anstoß, Spielort

Match USK Anif - SK Sturm Datum Freitag, 19.07.2019 Uhrzeit 17:30 Uhr Spielort Sportzentrum Anif

USK Anif - SK Sturm: Livestream und TV-Übertragung

Das Duell der Salzburger gegen den SK Sturm ist im kostenlosen Livestream auf Youtube zu finden. Den Stream findet ihr ganz oben im Artikel.

Auf ORF Sport+ werden die Partien SC/ESV Parndorf 1919 vs. FC Red Bull Salzburg (19.07.2019, 20:30 Uhr), SC Herz Pinkafeld vs. SV Bauwelt Koch Mattersburg (20.07.2019, 17:30 Uhr) und SC Neusiedl am See 1919 vs. Grazer Athletiksport Klub 1902 (20.07.2019, 20:30 Uhr) übertragen. Das Livespiel auf ORF 1 bildet am Sonntag, 21. Juli um 17:15 Uhr die Begegnung SV Union Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen vs. SK Rapid.