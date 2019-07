LASK verpflichtet Jan Boller von Bayer Leverkusen

Der LASK hat am Mittwochnachmittag einen Neuzugang verkündet. Der DFB-U19-Nationalteamspieler Jan Boller wechselt von Bayer Leverkusen nach Österreich und unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiters Vertragsjahr.

Der 19-Jährige soll vorerst als Kooperationsspieler bei den FC Juniors OÖ Spielpraxis sammeln. In den vergangenen sechs Jahren spielte er in allen Nachwuchsmannschaften der Leverkusener und kam in der abgelaufenen Spielzeit 26-mal in der A-Junioren-Bundesliga West zum Einsatz.

"Wir haben uns intensiv um Jan bemüht und denken hier ein richtig gutes Talent verpflichtet zu haben, er soll die Zeit bekommen um beim FC Juniors OÖ den nächsten Schritt seiner Karriere machen zu können", sagte LASK-Vizepräsident Werner Gruber. "Natürlich ist er in weiterer Folge auch ein Thema für die Kampfmannschaft des LASK."