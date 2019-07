LASK - SCR Altach: Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker

Der LASK trifft in der ersten Runde der Bundesliga in der Paschinger Raiffeisen Arena auf SCR Altach. Das Spiel ist ab 17:00 im LIVETICKER, im TV bei Sky sowie im Livestream bei Sky Go zu sehen.

Die Linzer feiern mit der Partie gegen Altach gleich mehrere Premieren: So bestreitet Trainer Valerien Ismael sein erstes Bundesligamatch an der Seitenlinie. Zweitens spielt der LASK erstmals in der Paschinger Raiffeisen Arena nachdem man durch den Umbau des Gugls umziehen musste.

LASK gegen SCR Altach: Mögliche Aufstellungen:

LASK: Schlager - Ramsebner, Wiesinger, Trauner - Renner, Holland, Michorl, Ranftl - Tetteh, Klauss, Frieser

Schlager - Ramsebner, Wiesinger, Trauner - Renner, Holland, Michorl, Ranftl - Tetteh, Klauss, Frieser Ersatz: Gebauer, Pogatetz, Reiter, Otubanjo, Müller, Haudum, Ragzu

Gebauer, Pogatetz, Reiter, Otubanjo, Müller, Haudum, Ragzu Es fehlen: Wostry, Benko, Schnegg, Oh, Goiginger (verletzt)

SCR Altach: Kobras - Karic, Maak, Netzer, Anderson - Gouet, Dikaite, - Gebauer, Fischer, Meilinger - Berisha

Kobras - Karic, Maak, Netzer, Anderson - Gouet, Dikaite, - Gebauer, Fischer, Meilinger - Berisha Ersatz : Durakovic - Mätzler, Thurnwald, Schreiner, Nussbaumer, Casar, Jamnig, Tartarotti

: Durakovic - Mätzler, Thurnwald, Schreiner, Nussbaumer, Casar, Jamnig, Tartarotti Es fehlen: Zwischenburgger (gesperrt), Schmidl, Gschweidl, Puschl (verletzt)

© GEPA

LASK gegen SCR Altach im Livestream und TV

Sky hält die Rechte der österreichischen Fußball-Bundesliga. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge live. Die Übertragung am Sonntag beginnt um 16:00 Uhr und das Spiel ist in der Einzelübertragung (Sky Sport Austria 3), sowie in der Konferenz (Sky Sport Austria 1) zu sehen.

Für alle die, die das Spiel nicht live sehen können, gibt es natürlich einen SPOX-Liveticker, in dem alle wichtigen Szenen beschrieben werden.

Bundesliga, 1. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse