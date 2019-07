Klarer 9:1-Sieg! Rapid Wien spielt mit Allerheiligen Katz und Maus

Rapid ist am Sonntag mit einem 9:1-(3:0) bei Drittligist Allerheiligen in der ersten Runde des Cups in die neue Saison gestartet. Thomas Murg (3., 73.), Maximilian Hofmann (28.), Christopher Dibon (38.), Taxiarchis Fountas (54.), Christoph Knasmüllner (63.), Stephan Schwab (67.), Mateo Barac (88.) und Kelvin Arase (92.) sorgten für eine Moralinjektion vor dem Ligaauftakt gegen Salzburg.

Der Ehrentreffer Allerheiligens durch Daniel Bernsteiner fiel erst im Finish (79.). Rapid erreichte damit als elfter und letzter Bundesligist die zweite Runde (24./25. September, Auslosung am 11. August), einzig Hartberg war bereits am Samstag an Regionalligist Wiener Viktoria gescheitert. "Nach einem 9:1 muss man zufrieden sein", erklärte Rapid-Coach Dieter Kühbauer im ORF. "Neun Tore und weitere Chancen, die wir ausgelassen haben - das war schon ein ganz gutes Spiel."

Kühbauer schickte seine Truppe in der Südsteiermark mit einer defensiven Dreierkette aufs Feld, im Mittelfeld gab Thorsten Schick, in der Offensive der umtriebige Fountas das Debüt für Rapid. Stürmer Aliou Badji wurde für das Salzburg-Duell geschont. Die jüngste Verpflichtung Maximilian Ullmann fehlte ebenso wie der angeschlagene Innenverteidiger Mario Sonnleitner.

Diese Rapid-Mannschaft holte den letzten Cup-Titel nach Hütteldorf © GEPA 1/15 Am 6. Juni 1995 feierte der SK Rapid seinen letzten Titel im ÖFB-Cup. Die Hütteldorfer besiegten den DSV Leoben im Ernst-Happel-Stadion mit 1:0, den Treffer besorgte Peter Guggi. Folgende Elf schickte Rapid-Trainer Ernst Dokupil aufs Feld. © GEPA 2/15 Tor: Michael Konsel: Absolute Rapid-Legende – holte mit den Hütteldorfern drei Meisterschaften und drei Cup-Siege und machte sich auch beim AS Rom einen Namen. © GEPA 3/15 Abwehr: Peter Schöttel: Der vielleicht beste Abwehrspieler in der Geschichte des SK Rapid führte gegen Leoben die Abwehr an. Aktuell ist Schöttel Sportdirektor der österreichischen Nationalmannschaft. © GEPA 4/15 Abwehr: Zoran Barisic: Auch Zoran Barisic, aktuell auf der Suche nach einem attraktiven Trainer-Job, war damals in der Startelf und holte gegen Leoben seinen einzigen Cup-Titel. Darf dafür auf vier österreichische Meisterschaften verweisen. © GEPA 5/15 Abwehr: Michael Hatz: Der heute 48-jährige Indie-Rock-Liebhaber absolvierte für Rapid satte 264 Spiele und kickte auch für die Admira und US Lecce in Italien. Darf sich ebenfalls österreichischer Meister nennen. © GEPA 6/15 Mittelfeld: Dietmar Kühbauer: Über das damalige Finale sagt der heutige Rapid-Trainer: "Es ist sehr lange her, war eine unglaublich schöne Geschichte. So mancher Spieler war da noch nicht einmal geboren" © GEPA 7/15 Mittelfeld: Peter Guggi: Der heute 51-Jährige war ganz und gar nicht als großer Torjäger bekannt – für die Hütteldorfer erzielte er schmale sieben Tore. Was völlig egal ist: Denn Guggi steuerte den entscheidenden Treffer bei. © GEPA 8/15 Mittelfeld: Sergey Mandreko: Der Russe beackerte im Cup-Finale die linke Seite, heute würde man „Wing-Back“ dazu sagen. Wechselte zwei Jahre nach dem Cup-Triumph zu Hertha BSC. © GEPA 9/15 Mittelfeld: Stephan Marasek: Der Südstädter agierte als sein Gegenüber. Kickte zwischen 1993 und 1996 für den SK Rapid und sollte später für Freiburg, FC Tirol und Wüstenrot Salzburg kicken. © GEPA 10/15 Mittelfeld: Andreas Heraf: Der heutige FAC-Trainer ist nicht nur dreimaliger österreichischer Meister, sondern auch dreifacher Cup-Sieger. Lief insgesamt 233 Mal für die Hütteldorfer auf. © GEPA 11/15 Stürmer: Maciej Sliwowski: Der Angreifer aus Polen kickte zwischen 1993 und 1996 für Rapid und kann auf 21 Tore in Grün-Weiß zurückblicken. Ließ seine Karriere im Jahr 2000 bei Hundsheim ausklingen. © GEPA 12/15 Stürmer: Marcus Pürk: Mit 20 Jahren war Marcus Pürk im Cup-Finale blutjung und erst am Anfang seiner Karriere. Sollte später noch für Real Sociedad, Sturm Graz, 1860 München und wieder Rapid Wien kicken. © GEPA 13/15 Eingewechselt: Sascha Bürringer: Schon nach 38 Minuten kam Bürringer für den verletzten Mandreko ins Spiel. © GEPA 14/15 Eingewechselt: Robert Pecl: Der 34-fache österreichische Nationalspieler wurde in der Nachspielzeit für Pürk eingewechselt. © GEPA 15/15 Trainer: Ernst Dokupil: Der heute 72-Jährige holte als Rapid-Coach die Meisterschaft und den Cup. In seinen beiden Amtsperioden saß er insgesamt 225 Mal auf der Trainerbank.

Ein haltbarer Weitschuss von Murg erstickte die leisen Hoffnungen der Hausherren schon nach 2:11 Minuten, die Steirer hatten den Gästen in der Folge kaum etwas entgegenzusetzen, waren doch deutlich überfordert und verzeichnete im gesamten Spiel mit Ausnahme des Treffers nur eine nennenswerte Chance in der Nachspielzeit. Da ging ein Kopfball nach Ecke ans Außennetz.

Rapid ließ nach der Führung einige Einschussmöglichkeiten liegen, kam infolge eines Eckballs durch Hoffmann nach fast einer halben Stunde aber zum 2:0 und legte beständig nach. In der zweiten Hälfte verschaffte Kühbauer dann auch Knasmüllner, Nicholas Wunsch und Kelvin Arase Einsatzminuten. Letzterer durfte in der 92. Minute ebenso wie Barac und Fountas davor über seinen ersten Treffer für Rapids Profis jubeln. Am Freitag wartet nun zuhause Salzburg, das am Freitag bei Landesligist Parndorf 7:1 gewonnen hatte.