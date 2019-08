FK Austria Wien gegen LASK: Bundesliga-Topspiel heute im TV, Livestream & Liveticker

Der FK Austria Wien empfängt zum Start der zweiten Runde der Tipico Bundesliga den LASK und ist auf Wiedergutmachung aus, nach dem blamablen 1:3 gegen Wattens - doch LASK Linz wird alles andere als ein einfacher Gegner. Das Spiel startet um 17:00 Uhr (im LIVETICKER) sowie im TV via Sky und im Livestream mit Sky Go zu sehen.

Für die Wiener Austria gab es in der abgelaufenen Saison einen einzigen Punkt gegen die meist übermächtigen Linzer - ein 2:2 in Runde 26. Abseits dessen sah die Bilanz mit 2:10 Toren verheerend aus - allen voran die 2:5-Niederlage am letzten Spieltag, welche die Möglichkeit auf den Einzug in die Europa League-Gruppenphase verhinderte.

Der LASK war diese Saison am ersten Spieltag sehr souverän und möchte den erfolgreichen Lauf gegen die Wiener prolongieren, die man mit einem Sieg in eine erste Krise stürzen könnte.

FK Austria Wien gegen LASK: Mögliche Aufstellungen

Austria: Lucic - Cavlan, Jarjue, Madl, Klein - Jeggo, Serbest, Ebner, Grünwald - Edomwonyi, Monschein

Ersatz : Pentz - Zwierschitz, Martschinko, Prokop, Demaku, Sax, Sarkaria, Yateke

Es fehlen: Turgeman, Schoissengeyr, Borkovic (verletzt)

LASK : Schlager - Trauner, Ramsebner, Wiesinger - Renner, Holland, Michorl, Ranftl - Tetteh, Klauss, Frieser

Schlager - Trauner, Ramsebner, Wiesinger - Renner, Holland, Michorl, Ranftl - Tetteh, Klauss, Frieser Ersatz : Gebauer - Pogatetz, Haudum, Müller, Gpinginger, Otubanjo, Raguz

Gebauer - Pogatetz, Haudum, Müller, Gpinginger, Otubanjo, Raguz Es fehlen: Oh, Benko, Schnegg, Wostry (verletzt)

FK Austria Wien gegen LASK Linz im Livestream & TV

Sky hat die Komplettrechte der österreichischen Tipico Bundesliga. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele live und in voller Länge. Die Übertragung am Samstag beginnt um 16:00 Uhr. Die Partie ist sowohl in der Einzelübertragung (Sky Sport Austria 2), als auch in der Konferenz (Sky Sport Austria 1) zu sehen.

Für alle, die das Spiel nicht live sehen können, gibt es einen SPOX-Liveticker, in dem alle wichtigen Szenen beschrieben werden.

