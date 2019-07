ÖFB-Cup: Titelverteidiger Red Bull Salzburg fegt über Parndorf hinweg

Titelverteidiger und Serienmeister Red Bull Salzburg startet erfolgreich in den ÖFB-Cup. Die Mozartstädter unterzogen sich personell zwar einem erneut argen Facelifting, gegen Erstrundengegner Parndorf hatte die junge Truppe von Neo-Trainer Jesse Marsch bei einem 7:1 aber wenig Mühe.

Eine überragende Leistung zeigte der 18-jährige Stürmer Erling Braut Haaland. Der Norweger traf gleich drei Mal, in Minute 35 per Elfmeter. Zwei Tore steuerte er in Halbzeit Zwei bei (73., 90.). Auch Patrick Farkas trug sich doppelt in die Torschützenliste ein und krönte seine hervorragende Performance.

Das erste Tor ging auf das Konto von Takumi Minamino (5.), auch Patson Daka (47.) trug sich in die Schützenliste ein. Rückkehrer Hwang Hee-chan knallte den Ball nach seiner Einwechslung an die Latte. Auf der anderen Seite besorgte Lubomir Urgela (71.) den Ehrentreffer.

ÖFB-Cup: Die Begegnungen der 1. Runde im Überblick