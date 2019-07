Medienberichte: Donis Avdijaj unterschreibt bei türkischen Klub Trabzonspor

Die letzten Wochen brachten aufregende Gerüchte für den SK Sturm Graz: Donis Avdijaj wurde des Öfteren in Graz gesichtet, viele Medien spekulierten mit einer Rückkehr des 22-Jährigen an die Mur.

Wie von SPOX allerdings schon gestern klargestellt, scheint an einer Rückkehr nur wenig dran. Nun dürfte sie sich ganz zerschlagen haben: SturmNetz beruft sich auf mehrere türkische Medien, die davon schreiben sollen, Avdijaj würde zum türkischen Topklub Trabzonspor wechseln.

Donis Avdijaj: Seit März vereinslos

Der Offensivspieler sei bereits in der Stadt gelandet und soll den Viertplatzierten der vergangenen Spielzeit in der türkischen Süper Lig europacuptauglich machen. Damit ist die von einigen herbeigesehnte Rückker von Avdijaj in die steirische Hauptstadt wohl endgültig vom Tisch. Seit März 2019 ist der kosovarische Nationalteamspieler bislang vereinslos, bei Willem II wurde sein Vertrag aufgrund "Disziplinlosigkeiten" aufgelöst.

Ein anderer Spieler mit Österreich-Vergangenheit spielt übrigens auch schon bei der Truppe von Ünal Karaman: erst vergangene Woche wurde der Wechsel von LASK-Kicker Dogan Erdogan offiziell.