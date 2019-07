Christoph Leitgeb vor Rückkehr zum SK Sturm

Schon länger schwirren Gerüchte über eine Rückkehr von Christoph Leitgeb zum SK Sturm durch Graz. Jetzt wird ein Wechsel zu den Steirern konkret.

Am Freitag berichtet die Kleine Zeitung: Der 34-Jährige wurde mit seinem Berater am Donnerstag in Messendorf gesichtet. Mittlerweile sprechen mehrere Quellen von einem Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers zu Sturm.

Leitgeb wechselte im Sommer 2007 - nach 56 Auftritten für den SK Sturm - für kolportierte 1,7 Millionen Euro zu Red Bull Salzburg. Ein für die Steirer damals dringend notwendiger Geldregen. In Salzburg holte Leitgeb neun Meisterschaften und sechs Pokalsiege

In der vergangenen Saison konnte sich der technisch beschlagene Mittelfeldspieler aber nicht in die Mannschaft der Bullen spielen. Unter dem Strich reichte es nur für 100 Bundesliga-Minuten und 27 Minuten in der Europa League. Zumindest im ÖFB-Cup durfte Leitgeb zweimal länger ran.