BW Linz will Oliver Filip von SK Sturm Graz

Blau-Weiß Linz will auf dem Transfermarkt noch einmal ordentlich zuschlagen. Wie die OÖN schreibt, steht Mittelfeldtalent Oliver Filip von SK Sturm Graz hoch oben auf der Liste.

Der Steirer, der auf 35 Partien in der ÖFB-Nachwuchsauswahl kommt, soll demnach die offensiven Flügel der Oberösterreicher verstärken. Bereits letzte Saison war der 21-Jährige von Sturm zum WSG Wattens verliehen und trug dort in 20 Spielen zum überraschenden Aufstieg der Tiroler in die Bundesliga mit.

Filip hat nur noch ein Jahr Vertrag bei SK Sturm, die Ablösesumme wäre deshalb für die Linzer erschwinglich. Sollten Sekou Sylla und Danilo Mitrovic noch kommen, wäre damit die Kaderplanung der Linzer vermutlich abgeschlossen.