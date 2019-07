Bericht: Austrias Kevin Friesenbichler wechselt zu VfL Osnabrück

Austria-Wien-Stürmer Kevin Friesenbichler wird sich nach seiner Leihe beim Wolfsberger AC aus der österreichischen Bundesliga verabschieden: Wie laola1 berichtet, steht der 25-Jährige vor einem Wechsel zu VfL Osnabrück.

Der Weizer wurde im vergangenen Winter nach Kärnten verliehen, erzielte in zwölf Partien aber nur zwei Treffer. Der WAC zog die Kaufoption nicht.

In Favoriten steht Friesenbichler noch bis Sommer 2020 unter Vertrag - gut möglich, dass die Veilchen eine kleine Ablösesumme kassieren.

In Osnabrück würde Friesenbichler künftig in der 2. Bundesliga kicken: Die Niedersachsen schafften in der abgelaufenen Saison den Aufstieg.