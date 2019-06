"Verschiedene Ansätze": Die Red-Bull-Connection im österreichischen Nationalteam

Wie groß der Einfluss von Red-Bull-Mannschaften auf das österreichische Fußball-Nationalteam geworden ist, verrät allein schon ein Blick auf die Aufstellung beim 1:0-Sieg am Freitag in der EM-Qualifikation in Klagenfurt gegen Slowenien. Sieben Spieler mit Salzburg-Vergangenheit standen in der Startformation, ein Achter wurde eingewechselt.

Das bringt unter anderem den Vorteil, dass mit Konrad Laimer ein Debütant mühelos integriert werden konnte. Der Leipzig-Profi bildete mit Xaver Schlager gegen Slowenien das zentrale Mittelfeld. Zuvor spielte das Duo in gemeinsamen Mozartstädter Zeiten jahrelang zusammen. "Wir kennen uns in- und auswendig, das gibt Sicherheit", erklärte Schlager.

Xaver Schlager: "Verschiedene Ansätze in der Spielphilosophie"

Salzburg und Leipzig haben nicht nur denselben Geldgeber, sondern auch dieselbe Spielphilosophie - die allerdings nur bedingt mit jener der ÖFB-Auswahl kompatibel ist. "Es gibt verschiedene Ansätze. Bei Salzburg ist die Devise, nach vorne zu pressen. Andere Mannschaften lassen sich lieber zurückfallen und stehen sicher. Bei der Nationalmannschaft müssen wir eine gute Mischung haben", meinte Schlager.

Im ÖFB-Team gilt es für die Red-Bull-Kicker daher, ihre Spielweise anzupassen. "Sicher ist es ein anderes Spiel, aber das kriegt man mit der Zeit hin. Die Leute erwarten, dass wir wie Red Bull spielen, doch das geht nicht. Dazu müsste man jeden Tag miteinander trainieren. In der Woche mit dem Nationalteam ist es wichtig, einen Plan auszuarbeiten und ihn umzusetzen", betonte Schlager.

Warum das Salzburg-System nicht adaptiert wird

Ähnlich äußerte sich sein Clubkollege Stefan Lainer. "Man kann in der Nationalmannschaft nicht so spielen wie im Verein, da wird ein anderer Fußball gespielt. In Salzburg sind wir auf volles Pressing ausgelegt, im Team haben wir eine andere Spielweise. Da muss man sich in der einen oder anderen Situation zurücknehmen und den Laden dicht halten", erzählte der Rechtsverteidiger.

Lainer lag damit auf einer Wellenlänge mit ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. "Bei Red Bull ist in den letzten Jahren sehr viel Gutes passiert, aber man muss aufpassen, wenn man diese Spielweise eins zu eins für das Nationalteam einfordert. Da gibt es Spieler, die aus anderen Mannschaften kommen, die eine andere Art des Fußballs bevorzugen. Doch natürlich tut uns die Laufbereitschaft und Aggressivität der Red-Bull-Spieler gut."

Österreichs erster Quali-Sieg: Die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/13 Durchatmen beim ÖFB-Team: Österreich kämpft sich zu einem 1:0 gegen Slowenien, Guido Burgstaller sorgt für das Joker-Tor. SPOX bewertet die Leistung der ÖFB-Kicker. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 3): Erlebte einen recht geruhsamen Abend im Klagenfurter Wörthersee-Schmuckkästchen. Einziges Highlight? Die schicke schwarze Torhüter-Dress. © GEPA 3/13 Stefan Lainer (Note= 3): Ungewohnt passiv in der ersten Spielhälfte, vom Kollegen Lazaro nicht wirklich brauchbar in Szene gesetzt. Nach dem Pausentee ergab sich ein ähnliches Bild, zeigte schon mal stärkere Leistungen. © GEPA 4/13 Aleksandar Dragovic (Note= 2): Ansprechende Performance des Leverkusen-Legionärs, einige wichtige Balleroberungen. Nicht so mutig wie Partner Hinteregger, nach einer zehrenden Saison zeigt die Formkurve aber noch nicht nach unten. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 2): Ebenso wie Kollege Dragovic hinten bombensicher, wagte ein ums andere Mal Ausflüge in die Offensive. Gewohnt bissig in den Zweikämpfen, konnte er seine Frankfurt-Form auch ins österreichische Team transferieren. © GEPA 6/13 Andreas Ulmer (Note= 2-): Agierte deutlich auffälliger und glücklicher als sein Äquivalent Stefan Lainer, hatte mit 78 die zweitmeisten Ballkontakte der ÖFB-Elf. © GEPA 7/13 Konrad Laimer (Note= 3): Ersetzte zum Team-Debüt den kurz vorm Spiel verletzten Kapitän Baumgartlinger und meisterte dies größtenteils. Defensiv am Abräumen verbuchte der Leipziger vier Tackles, Spitzenwert im ÖFB-Team. Technisch kann er aber noch mehr. © GEPA 8/13 Xaver Schlager (Note= 2): bis auf eine kläglich vergebene Chance eine absolut bemerkenswerte Performance. Immer anspielbar, stets aktiv und bemüht, ballsicher und auch defensiv mit vielen Balleroberungen. © GEPA 9/13 Valentino Lazaro (Note= 3-): Dem 23-jährigen, am Transfermarkt außerordentlich beliebten, Ex-Salzburger kann man das Attribut „bemüht“ nicht absprechen. Das war’s aber auch schon wieder an diesem Abend. © GEPA 10/13 Marcel Sabitzer (Note= 3): Engagierte erste Spielhälfte, hätte die Frucht beinahe am überragend reagierenden Oblak vorbei geköpfelt. Baute in der zweiten Halbzeit zusehends ab, wenngleich er so stark wie lange nicht mehr im ÖFB-Jersey geigte. © GEPA 11/13 David Alaba: (Note= 3): Etwas naiv bei den Freistößen, eine Naturgewalt wie Jan Oblak lässt sich durch schwache Weitschüsse eher wenig bis gar nicht beeindrucken. Einigen gelungenen Passideen stehen aber auch wieder Alibi-Aktionen gegenüber. © GEPA 12/13 Marko Arnautovic (Note= 3-): Fiel am Freitag eher durch Lamentieren auf als durch Torgefahr. Beim 1:0 aber maßgeblich beteiligt, wenngleich danach wutentbrannt der Schuh dran glauben musste. © GEPA 13/13 Guido Burgstaller (Note= 2+): Drei Minuten genügten Guido Burgknaller, um seine Torriecher-Qualitäten einzusetzen. Kam in der 71. Minute für Sabitzer. Zu kurz eingesetzt: Stefan Ilsanker (82., für Konrad Laimer), Florian Kainz (90., für David Alaba).

Diese Qualitäten werden auch für das EM-Quali-Duell mit Nordmazedonien am Montag in Skopje benötigt. "Es wird eine Partie auf Messers Schneide. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen und mit hundertprozentigem Kampfgeist agieren, dann, glaube ich, werden wir uns durchsetzen", prophezeite Lainer.